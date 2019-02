Nepotul Regelui Mihai a vorbit despre viata sa si a detaliat, pentru prima data, momentul care a condus la retragerea titlului de principe al Romaniei si excluderea din linia de succesiune la tron, printr-un decret al Casei Regale a Romaniei, in august 2015. La acel moment, Regele Mihai se afla in Elvetia, grav bolnav.



"N-am primit niciodata o explicatie credibila din partea familiei mele. Decizia a fost luata fara sa fiu informat, in timp ce ma aflam in vacanta in Croatia. Am fost convocat la Bucuresti si am fost primit in biroul in care bunicul meu a fost fortat sa abdice in 1947, de catre matusa mea, unchiul meu si un membru al cabinetului. Am primit o copie a deciziei fara niciun cuvant drept explicatie. N-am vazut niciodata actul original si nici n-am mai putut sa vorbesc cu bunicul meu pana la sfarsitul vietii sale. In mod evident, am fost socat", a declarat Nicolae al Romaniei in cadrul interviului, potrivit Adevarul.

"Sper ca relatiile cu familia mea se vor imbunatati. Lucrurile se pot schimba,” a mai declarat fostul principe.

Oficial, motivul excluderii lui Nicolae nu a fost clar: "În ziua de 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului sau Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de «Principe al Romaniei» si calificativul de «Alteta Regala». De asemenea, Regele l-a exclus pe Nicolae din Linia de Succesiune la Coroana Romaniei. Regele Mihai a luat deciziile de mai sus cu gandul la Romania timpurilor care vor veni dupa incheierea domniei si vietii fiicei sale, Margareta, Custodele Coroanei. Majestatea Sa a afirmat ca Familia Regala si societatea romaneasca din acele vremuri vor avea nevoie de o carmuire sub semnul modestiei, bine cumpanita, cu principii morale, respect si mereu cu gandul la ceilalti", se arata in anuntul transmis de Casa Regala, potrivit Mediafax.

Ulterior, au aparut zvonuri potrivit carora principele Nicolae are un copil pe care nu l-a recunoscut, dintr-o relatie de scurta durata cu o tanara pe nume Nicoleta Carjan. Acesta nu a vorbit, in respectivul interviu, despre acest subiect: "Tot ce pot spune este că, indiferent ce se întâmplă, sunt un om care îşi asumă responsabilităţile", a spus el.

Jurnalistii de la L'Illustré mai scriu ca Principesa Margareta, matusa lui Nicolae al Romaniei, n-a raspuns solicitarilor de a acorda un punct de vedere in aceasta chestiune.

Interviul din L'Illustré a fost realizat in localitatea elvetiana Geneva, acolo unde Printul Nicolae al Romaniei se afla impreuna cu sotia sa, Ana-Maria de Roumanie, si a fost publicat pe 27 ianuarie.