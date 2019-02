"Este decizia mamelor daca folosesc apa pentru spalarea copiilor sau nu, noi am dat recomandari. (...) Eu, personal, recomand multa grija. (...) In acest moment, pentru sectoarele 5 si 6, pentru ca acolo s-a constatat o depasire a concentratiei de clor", a declarat, joi, ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa.

Sorina Pintea a precizat ca a primit fotografii de la o persoana care avea o boala rara si care a folosit apa cu concentratie mare de clor, iar persoana respectiva "a avut manifestari ciudate". "Apoi, am primit telefonic informatia de la o persoana care are astm ca a avut probleme. De aceea am facut aceste recomandari", a explicat Pintea.

De asemenea, ministrul Sanatatii a recomandat ca apa de la robinet sa nu fie folosita la gatit pentru ca apa fiarta mareste concentratia de clor, iar gustul se simte mult mai pregnant.

Potrivit ministrului, in cursul zilei de miercuri, DSP Bucuresti a primit mai multe sesizari de la cetateni care locuiau in sectoarele 5 si 6 privitor la calitatea apei potabile. "In sensul ca apa prezenta un gust si un miros puternic de clor, prezenta un gust de metale grele. In acel moment, conducerea DSP a luat legatura cu Apa Nova comunicandu-i aceste aspecte si cerandu-i sa posteze pe site-ul propriu amanunte legate de calitatea apei potabile, precum si buletine de analiza din data de 29 ianuarie, pentru ca zilnic se recolteaza probe. Inspectorii DSP au prelevat probe pe care le-au analizat, constatand o depasire a nivelului de clor peste limitele legale admise. De asemenea, acest lucru a fost comunicat firmei Apa Nova impreuna cu o adresa prin care i se cerea acesteia sa posteze pe site ca depasirile de clor sunt peste limitele legale admise si ca se recomanda nefolosirea in acest moment a apei. Lucru care nu s-a intamplat", a precizat Sorina Pintea. (Sursa: Agerpres)