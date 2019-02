"Am recomandat, nu am obligat populatia sa nu foloseasca apa de la robinet nici pentru igiena personala, nici pentru consum, dar am recomandat si am considerat necesar ca fiecare trebuie sa ia o decizie cunoscand faptele. Pentru testarea pentru metale grele si microorganisme dureaza un anumit timp, de aceea am spus si acest lucru - ca asteptam si aceste rezultate de laborator pentru a le comunica populatiei. Nu am spus nicio clipa ca apa nu este potabila. Intre apa cu un nivel de clor ridicat si apa potabila exista o diferenta. De altfel, DSP in cursul diminetii a prelevat probe pentru a testa clorul in sectorul 3, acolo nu au fost probleme", a spus joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, intr-o conferinta de presa.

Ministrul a explicat in ce context a transmis miercuri recomandarea legata de apa de la robinet folosita in Capitala.



"Directia de Sanatate Publica (DSP) a Municipiului Bucuresti a informat Ministerul Sanatatii, Ministerul Sanatatii aseara (miercuri seara - n.r.) a convocat specialistii care au consultat ghidurile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, stiind ca responsabil fiind de sanatatea publica trebuie sa informam populatia din sectoarele 5 si 6 care sunt rezultatele probelor pe care inspectorii le-au prelevat. (...) Am transmis in comunicat ca, daca populatia consuma apa cu un nivel de clor depasit, acest lucru nu influenteaza asupra sanatatii pe termen scurt sau lung, dar poate sa provoace persoanelor care sunt alergice, celor care au astm bronsic sau celor care sufera de anumite boli rare disconfort si chiar agravarea simptomelor", a spus Pintea.

Pintea: "Ministerul Sanatatii a fost responsabil si a comunicat exact ceea ce s-a intamplat"

a subliniat Pintea.

Ea a aratat ca MS a prezentat corect faptele, fiind responsabil de sanatatea publica, scrie Agerpres.

"Eu va asigura ca Ministerul Sanatatii nu s-a gandit nicio clipa sa duca o lupta cu cineva, dimpotriva, noi cred ca am prezentat faptele foarte corect, adica nu exista efecte directe asupra sanatatii, consumul apei cu un nivel ridicat de clor poate sa deranjeze la gust, la miros, dar recomandam prudenta pentru ca este normal ca fiecare sa ia o decizie fiind informat. Nu este o lupta intre nimeni, cu nimeni. Ministerul Sanatatii este responsabil de sanatatea publica. Informam asa cum facem de fiecare data. Eu cred ca s-a inteles gresit, cred ca nici interesul Apa Nova nu este sa afecteze sanatatea publica, dimpotriva, dar cred ca este normal sa comunicam corect si exact ce s-a intamplat. De aceea, am vrut sa va prezint cronologia faptelor. In momentul in care inspectorii au mers pe teren, noi am informat Apa Nova, in momentul in care am avut probele, am informat Apa Nova si, la randul nostru, am informat populatia", a punctat Sorina Pintea.

Ea a mai precizat ca DSP a preluat probe si joi. "Rezultatele s-ar putea sa fie corecte, adica nivelul clorului sa scada pana la limitele admise sau nu. In momentul in care le vom avea le vom comunica, dar asa cum am precizat pentru metale grele si alte tipuri de microorganisme testarea dureaza cateva zile. Pentru clor astazi (joi - n.r.) primim alte rezultate, dar acestea le testam in laboratoarele noastre", a explicat ministrul.

Conform ministrului, Directia de Sanatate Publica a fost sesizata miercuri in jurul pranzului de mai multi cetateni, in legatura cu calitatea apei.