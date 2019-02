"Cei din familie au gasit-o ieri dimineata (miercuri - n.red.) in stare de inconstienta. Au crezut ca a murit, au bagat-o in casa si au facut focul, dupa care au decis sa cheme preotul. Dupa o perioada de timp, in cursul dupa-amiezii, femeia a deschis ochii si, in aceste conditii, membrii familiei au realizat ca batrana nu este moarta si au chemat ambulanta. Echipa medicala care a ajuns la fata locului a gasit femeia intr-o stare de hipotermie severa. Este posibil ca aceasta sa fi suferit un accident vascular cerebral, motiv pentru care a cazut si nu a mai reusit sa faca focul pentru a se incalzi", a declarat, joi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al SAJ Vrancea, Marinela Preda.

In prezent, femeia se afla internata la Sectia de Terapie Intensiva, in stare grava. Potrivit buletinului de presa al Spitalului Judetean de Urgenta "SF. Pantelimon" din Focsani, femeia a ajuns la Urgenta cu "hipotermie severa, temperatura 26,5 grade C, alzheimer, bradicardie".