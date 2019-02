Polifenolii reprezinta un complex de substante bioactive care ne ajuta in lupta cu radicalii liberi si reduc efectele toxice ale acestora. In plus, acestia pot prezenta proprietati antiinflamatorii. Continutul de polifenoli din bere provine in cea mai mare parte din malt, aproximativ 80-90%, iar 10-20% din hamei.

Polifenolii sunt furnizati organismului nostru prin intermediul alimentelor pe care le consumam si sunt produsii intermediari ai metabolismului, ceea ce inseamna ca ajung in intestinul gros pastrandu-si integral proprietatile, unde vor intra in contact cu flora intestinala. Aceasta ii va transforma in produsi cu o greutate moleculara mai mica si cu proprietati importante in relatia cu gazda. Studiile sugereaza ca polifenolii din bere pot influenta compozitia florei intestinale, favorizand dezvoltarea de bacterii benefice si impiedicand proliferarea altor bacterii daunatoare. Prezenta bacteriilor benefice in organism ar putea fi asociata cu o mai buna sanatate a metabolismului.



Consumul moderat de bere ar putea contribui la o mai mare diversitate a bacteriilor in flora intestinala

Potrivit unui studiu realizat anul trecut in cadrul Institutului de Stiinta si Tehnologie a Alimentatiei si Nutritiei al Consiliului Superior de Cercetare Stiintifica din Spania, consumul moderat de bere ar putea contribui la o mai mare diversitate a bacteriilor in flora intestinala. Studiul a fost realizat in Europa, pe un esantion de 395 de subiecti sanatosi si a analizat cantitatea si frecventa consumului, activitatea fizica desfasurata, alimentatia si starea generala de sanatate.

„Fermentarea care are loc in cadrul procesului de fabricare a berii creste biodisponibilitatea nutrientilor si produce componente antimicrobiene, antioxidante, bioactive. Studii recente sugereaza faptul ca ar rezulta si modificari in compozitia microbiotei intestinale, atribuite actiunii compusilor fenolici dupa consumul de bauturi obtinute prin fermentare. Berea este una dintre cele mai populare bauturi dintre cele obtinute prin acest proces, ce poate asigura organismului nostru minerale, vitamine din grupul B si carbohidrati, fiind, in acelasi timp, o sursa extraordinara de antioxidanti, desigur, in conditiile unui consum moderat”, spune dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, flora intestinala este reprezentata de totalitatea microorganismelor vii care gazduiesc aparatul digestiv. Printre numeroasele sale functii, se evidentiaza protejarea sistemului imunitar, exercitand un efect de bariera si ajutand la combaterea agresiunilor altor microorganisme, pentru a pastra integritatea mucoasei intestinale. In plus, ajuta organismul sa prelucreze anumite alimente pe care stomacul si intestinul subtire nu le pot descompune si contribuie la productia de vitamine B si K. O flora intestinala sanatoasa si echilibrata este esentiala pentru asigurarea unei functii digestive adecvate.

Consumul moderat de bere este definit de Organizatia Mondiala a Sanatatii drept o cantitate de 660 ml/zi pentru barbati si 330 ml/zi pentru femei. In conditiile in care sunt respectate aceste recomandari, consumul de bere poate fi inclus cu succes intr-o alimentatie echilibrata si sanatoasa, avand in vedere continutul relativ redus de alcool pe care il contine si ingredientele 100% naturale din care este preparata: drojdie, hamei, apa si cereale.