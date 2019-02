La nivel global, peste 550.000 de femei au fost diagnosticate cu cancer de col uterin in 2018, iar peste 310.000 de femei si-au pierdut viata din cauza acestei boli. Romania ocupa locul 2 in Uniunea Europeana in privinta numarului de imbolnaviri, iar cancerul de col este pe locul 2 in topul cancerelor de care sufera romancele, dupa cel de san. Mai grav este ca multe dintre diagnostice sunt puse foarte tarziu, cand optiunile de tratament sunt limitate. In plus, in tara noastra subiectul vaccinarii anti-HPV este inca unul sensibil.



“In ciuda programelor de screening si a promovarii vacinarii anti-HPV, vedem paciente din Romania cu cancer cervical avansat. As reaminti, in acest context, importanta controlului ginecologic regulat si a testului Babes Papanicolau. Se vorbeste tot mai mult de vaccinul anti-HPV. 90 la sunt dintre cancerele de col sunt date de infectia cu HPV. De aceea, se estimeaza ca, in viitor, vaccinarea va scadea rata imbolnavirilor de cancer de col uterin”, spune medicul oncolog Leyla Ozer din cadrul clinicilor ACIBADEM, unde trateaza cu succes paciente din Romania.

“Multe femei se sperie cand afla ca sunt infectate cu HPV pentru ca se gandesc automat la cancer. Insa cancerul este declansat in conditiile in care infectia cu HPV, care produce inflamatie, se asociaza cu fumatul, numarul mare de nasteri, consumul unor medicamente imunosupresoare si cu riscul genetic. Doar o femeie din 3 cu risc mare va dezvolta un cancer. In aceste conditii, se explica utilitatea testului Papanicolau si a testarii pentru HPV. Depistate in stadii incipiente, leziunile maligne provocate de HPV pot fi tratate cu succes”, intareste mesajul pro atitudine responsabila profesorul Mehmet Faruk Köse, ginecolog, obstetrician si oncolog in cadrul Spitalului Universitar ACIBADEM Atakent.

Specialist: HPV infecteaza colul uterin si provoaca inflamatie in sfera genitala

“In stadii incipiente, cancerul de col uterin se poate trata chirurgical, cu succes. Exista si medicamente chimioterapice, dar se folosesc in stadii mai avansate. Daca tumora s-a extins catre zonele din vecinatatea colului uterin, atunci nu recomandam interventia chirurgicala, ci radioterapie combinata cu chimioterapie. E un tratament clasic, dar eficient, chiar si in aceste stadii. Totusi, in stadiul 3 de cancer cervical, riscul de recidiva este foarte mare, chiar daca se aplica chemoradioterapia. Dar exista un procent de pacienti care pot fi tratati cu succes. In stadiul 4 al bolii, aplicam ingrijiri paliative pentru a usura suferinta pacientelor si pentru a prelungi supravietuirea”, adauga medicul Leyla Ozer.

Exper: O solutie este vaccinarea

“Este recomandat ca vaccinul sa fie facut atat fetelor cat si baietilor la 11, 12 ani. Copiii pot fi vaccinati dupa varsta de 9 ani. Este de dorit ca vaccinul sa se faca pana la 21 de ani la baieti si pana la 25 la fete. Se recomanda ca vaccinul sa fie administrat in 3 doze standard: a doua doza se injecteaza la doua luni de la prima, iar a treia doza, dupa 6 luni de la cea de-a doua. Baietii si fetele cu varsta sub 15 ani pot primi doar doua doze. Dovezile medicale au aratat eficacitatea vaccinului dupa 5 ani de la administrarea a 3 doze unui grup de copii, astfel incat nu este nevoie ca vaccinul sa fie repetat”, explica profesorul Mehmet Faruk Köse

Din 200 de tulpini de HPV, 30 se localizeaza la nivel genital. Dintre acestea, 15 tipuri de tulpini de HPV sunt implicate in aparitia cancerului de col. Insa 70-80 la suta dintre cancere sunt provocate de tulpinile 16 si 18. Aceste doua tulpini produc de 5 ori mai multe imbolnaviri de cancer decat decat celelalte 13 tulpini oncogene la un loc.Desi este foarte putin probabil, Human Papilloma Virus se poate lua de pe toaleta, prosoape sau alte accesorii de baie. Insa HPV se transmite, de obicei, pe cale sexuala. Barbatii pot fi purtatori de HPV si il pot trasmite mai departe femeilor. Odata contractat de catre partenera, virusul devine activ intr-un interval cuprins intre un an si jumatate si 15 ani de la contact. Timpul mediu in care virusul devine activ este intre 7 si 8 ani. In cazul barbatilor, virusul se elimina in 6 luni.“HPV infecteaza colul uterin si provoaca inflamatie in sfera genitala. In mod normal, inflamatia trece de la sine. Totusi, daca exista factori de risc asociati sau virusul este oncogen, atunci afectarea este clasata drept nivel CIN1. Exista posibilitatea ca virusul sa produca leziuni cu risc scazut de malignizare. Insa, daca exista riscuri asociate, atunci leziunile pot avea risc major de malignizare. Nivelul CIN1 nu impune tratament, iar 60 la suta dintre cazuri se remit singure. Insa daca vorbim de CIN2 si CIN3, atunci pacientele primesc tratament pentru a reduce riscul de cancer. Riscul ca boala sa evolueze de la CIN2 si CIN3 este de 15 %. In aceste cazuri, este de ajuns indepartarea leziunii cervicale, cu pastrarea uterului”, completeaza profesorul Mehmet Faruk Köse.Potrivit unui comunicat remis 9am, o solutie pentru a preveni acest tip de imbolnavire este vaccinarea. Spre deosebire de alte virusuri, HPV nu circula prin sange, ci intra pur si simplu in celulele colului uterin. De aceea, corpul nu reactioneaza ca la alte virusuri, pe care le detecteaza si ia masuri sa le anihileze. Vaccinul introduce in circulatie, prin injectarea intramusculara, anticorpi care imita HPV tocmai pentru a alerta organismul. Vaccinurile furnizeaza protectie impotriva tulpinilor oncogene 16 si 18.