Incidentul s-a petrecut in tramvaiul 32, in urma interventiei detinutului care a semnalat tentativa de firt, hotul a devenit agresiv. Victima s-a ales cu o rana la nivelul capului si a urechii stangi cu un obiect ascutitm, noteaza digi24.ro.

"In jurul orelor 10,40 (miercuri - n.r.), in timp ce se deplasa catre domiciliul declarat, in mijlocul de transport public (tramvaiul 32), a observat o persoana de sex masculin care incerca sa sustraga un telefon mobil din geanta unei doamne aflate in imediata apropiere. Persoana privata de libertate i-a atras atentia victimei, precum si barbatului care urma probabil sa comita o infractiune, acesta din urma devenind agresiv, l-a lovit cu un obiect contondent si ascutit si i-a provocat o plaga taiata la nivelul capului si urechii stangi. Calatorii au apelat Serviciul unic de urgenta, iar la fata locului s-a prezentat un echipaj de politie al Sectiei 18. Detinutul (...) a fost preluat de catre escorta penitenciarului, urmand a fi prezentat pentru investigatii medicale de specialitate", arata Penitenciarul Rahova, prin intermediul unui comunicat.

Sectia 18 Politie a preluat cazul, urmand sa se efectueze cercetarile specifice, scrie jurnalul.ro.



"Administratia penitenciarului urmareste evolutia starii de sanatate, persoana condamnata fiind internata intr-un spital din reteaua Ministerului Sanatatii. De asemenea, multumim public persoanei in cauza care, prin conduita sa, a manifestat simt civic, responsabilitate si o atitudine activa impotriva unor actiuni antisociale", completeaza sursa citata.