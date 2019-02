"Cititi articolul de mai jos cu atentie. Si atunci veti intelege ca finalitatea infractorilor din grupul Dragnea-Valcov si compania nu era doar macelarirea justitiei. In niciun caz. Macelarirea justitiei s-a facut cu doua scopuri foarte clare: scaparea de puscarie cu orice pret si 2. crearea unui cadru in care hotia sa poata functiona nepedesita. Cand s-au asigurat ca si punctul 2 se indeplineste s-a trecut la atacul asupra Bancii Nationale a Romaniei sau a Consiliului Concurentei. Exista si probabilitatea destul de mare ca atacul la BNR sa fie doar consecinta disperarii infractorilor care inteleg ca masurile economice populiste sau ilogice si fara fundament pe care le-au adoptat sau numirile politice fara niciun criteriu meritocratic in institutii cheie cu singur scop de a controla si deturna banul public ajung sa dea rezultate negative, cel mai important fiind cursul euro-leu care a luat-o razna. In mintea lor Banca Nationala ar trebui sa gireze toate aceste masuri economice descreierate prin reglarea cursului euro-leu si daca asta inseamna atacul la rezervele valutare ale Romaniei, nu e nimic.

Sincer ma intreb cat mai dureaza sa realizam cu totii ca aceasta gasca de infractori este un grup care atenteaza la siguranta nationala a Romaniei. Daca am ajuns sa urmarim o disputa intre un spagar de cimitir si guvernatorul bancii nationale si urmarind aceasta disputa nu facem decat sa-l validam pe infractor, inseamna ca suntem nebuni.

Chirila: Nici macar nu se mai obosesc sa se ascunda

Daca nu realizam ca atacul PSD-ALDE la tot ce inseamna competenta, buna credinta si normalitate in orice domeniu (sanatate, educatie, infrastructura, justitie) nu va fi intr-un final platit decat de cetateanul de rand, atunci ne meritam soarta. Sunt absolut convins ca orice om cu un dram de educatie financiara intelege gravitatea lucrurilor care se intampla astazi. Dar educatia financiara minima lipseste majoritatii romanilor. Si atunci ajungem sa inchidem din nou cercul vicios constatand ca un popor deposedat cu buna stiinta de educatie (de orice fel) va fi un popor condus de incompetenti. Pentru ca schimbarile nu le fac elitele, schimbarile sunt facute de "average people". Si atunci n-am sa inteleg niciodata de ce presedintele tarii care se bate cu pumnii in piept ca demareaza cel mai important proiect national de regandire a educatiei romanesti nu a facut gestul minim de a refuza numirea Ecaterinei Andronescu in functia de ministru al invatamantului si care poarta un procent mare de vinovatie pentru starea in care a ajuns educatia in Romania. Sper sa mai aveti timp si de articolul de mai jos. Nici macar nu se mai obosesc sa se ascunda.

PS. Chiar daca va pierde alegerile PSD va lasa o tara in flacari, o populatie saracita, iar masurile de stingere a incendiului vor fi atat de nepopulare incat PSD va castiga din nou alegerile urmatoare. E un scenariu care s-a mai intamplat si care functioneaza si el cu ajutorul memoriei scurte a votantilor romani", a scris Tudor Chirila pe Facebook.