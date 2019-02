"In contextul situatiei create de blocarea unei nave umanitare cu 47 de migranti la bord in apele teritoriale ale Italiei, autoritatile romane si-au manifestat, de principiu, disponibilitatea de a efectua o analiza in vederea preluarii, alaturi de alte State Membre ale Uniunii Europene, a unei parti din respectivii migranti.

Analiza va fi efectuata raportat la capacitatile fiecarui Stat Membru care si-a manifestat disponibilitatea de preluare si acomodare a migrantilor.

Desi nu este o decizie ferma, exprimarea disponibilitatii de catre Romania de preluare a unui numar de migranti vine ca o confirmare a principiului solidaritatii membrilor Uniunii Europene pentru gestionarea fenomenului migrationist, principiu promovat de Presedintia Romana a Consiliului UE.

In urma exprimarii disponibilitatii de principiu a unor State Membre, printre care si Romania, oficialii italieni au acceptat ca migrantii blocati pe nava umanitara sa fie debarcati si preluati in custodie de autoritatile nationale competente.

Oficialii romani pastreaza permanent legatura cu omologii italieni si institutiile europene pentru solutionarea cu celeritate a acestei situatii umanitare", transmite MAI printr-un comunicat de presa, potrivit Antena3.ro.