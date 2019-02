UPDATE 14:24 - Agresorul a fost prin, si-a recunoscut fapta si le-a povestit politistilor ca totul a inceput in urma cu un an, cand victima i-a vandut un BMW seria 3 cu 2.000 de euro. Dupa tranzactie, criminalul a observat cateva probleme la masina, si i-a spus vanzatorului ca ii aduce masina si ca vrea banii inapoi.

Acesta a refuzat, motiv pentru care a fost amenintat cu moartea de mai multe ori.

Se pare ca asasinul, in varsta de 32 de ani, ar fi intrat peste el in casa dupa ce a taiat, tot cu drujba, usa de la intrare. Acesta se afla in stare de ebrietate.

"Imagini greu de suportat chiar si pentru politisti si procurorii criminalisti care sunt la fata locului. Un barbat a fost practic decapitat. Atacul s-a petrecut undeva in jurul orei 4 dimineata. Familia era in casa in acel moment. E vorba de tata, de cei doi copii de 14 si 18 ani si prietena baiatului mai mare. Acestia s-au trezit ingroziti de sunetele produse de drujba care taia usa de la intrare. Speriati, copiii au incercat sa fuga. Cel mic a vrut sa iasa pe geam si si-a rupt piciorul. Conform primelor informatii, barbatul ucis ar avea 44 de ani.", a spus Dragos Bota, jurnalist pressalert.ro, citat de Antena3.ro.

Politistii se afla la fata locului si fac in continuare cercetari pentru a determina cu exactitate ceea ce s-a intamplat. Potrivit primelor informatii, se pare ca ar fi fost vorba despre un conflict mai vechi intre victima si criminal.