"In spiritul valorii de baza care guverneaza compania noastra si anume responsabilitate fata de client, Apa Nova Bucuresti a suplimentat, incepand cu seara zilei de 30.01.2019, numarul si frecventa analizelor privind indicatorii de calitate a apei potabile in sectoarele 5 si 6. Astfel, rezultatele analizelor efectuate in ultimele ore reconfirma si atesta calitatea si potabilitatea apei produsa si distribuita de catre compania Apa Nova consumatorilor din municipiul Bucuresti. Expertiza operatorului a permis punerea in aplicare a solutiilor tehnice necesare pentru gestionarea in conditii de siguranta a furnizarii serviciului de apa potabila.

Conform legislatiei in vigoare, concentratia clorului rezidual liber in apa potabila din reteaua de distributie trebuie sa se incadreze intre 0,10 – 0,50 mg /litru, ceea ce inseamna ca in apa potabila, trebuie sa se regaseasca clor intre aceste valori. Prezenta clorului in apa potabila este deci o necesitate si o garantie ca apa este conforma din punct de vedere microbiologic. In plus, o certitudine pentru consum in siguranta a acesteia. In alte state, spre exemplu, normele impun concentratii mult mai mari de clor tocmai pentru a certifica aceasta siguranta (de exemplu, SUA). Conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, clorul, care este prezent in apa potabila, se poate incadra in limitele intre 0,20 mg/l si pana la 1 mg/l, utilizarea clorului fiind cea mai sigura si frecventa metoda pentru tratarea apei (eliminarea de virusi si bacterii). Rezultatele monitorizarii calitatii apei in Bucuresti in acest moment arata ca concentratia de clor rezidual in forma libera nu a depasit valoarea de 0.40 mg/l si nu a fost mai mici de 0,10 mg/l", explica Apa Nova, potrivit News.ro.