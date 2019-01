Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului.

Potrivit presedintelui, legea incalca prevederile constitutionale, fiind dezbatuta si adoptata de prima Camera sesizata, respectiv Camera Deputatilor, cu depasirea termenului de 60 de zile prevazut de Legea fundamentala. El sustinea ca Guvernul a transmis punctul de vedere cu privire la aceasta initiativa pe 18 mai 2018, desi termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor era 26 februarie 2018.

Klaus Iohannis preciza ca prin acest act normativ legiuitorul a instituit o pensie speciala pentru judecatorii Curtii Constitutionale, in cuantum variabil, fara sa se refere si la cei care au exercitat in trecut aceasta functie. Conform sursei citate, actul normativ criticat prevede ca pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor CCR si se impoziteaza conform legii.

„Analizand aceste dispozitii in coroborare cu cele prevazute la art. I pct. 8 referitoare la stabilirea si calculul pensiei de serviciu al Avocatului Poporului, consideram ca textele sunt neclare in ceea ce priveste cuantumul pensiei rezultate, intrucat nu reiese daca aceasta se va stabili si se va actualiza in raport cu indemnizatia Avocatului Poporului sau cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale. In atare conditii, rezulta ca art. I pct. 8 si pct. 9 din legea criticata sunt neclare in ceea ce priveste conditiile si procedura de stabilire a pensiei Avocatului Poporului prin raportare la conditiile si procedura de stabilire a pensiei judecatorilor Curtii Constitutionale si, prin urmare, contravin cerintelor de claritate si previzibilitate instituite prin art. 1 alin. (5) din Constitutie”, sustinea seful statului.

Presedintele considera ca acordarea unor pensii speciale pentru Avocatul Poporului si adjunctii sai constituie un privilegiu nejustificat fata de ceilalti demnitari cu acelasi rang.

„In cadrul aceleiasi categorii de demnitari, legiuitorul nu poate face nicio diferentiere cu privire la indreptatirea unora sau altora de a beneficia de dreptul la pensie speciala decat cu incalcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform caruia cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, instituind un privilegiu nejustificat pe baza unor criterii rezonabile si obiective”, se arata in sesizarea de neconstitutionalitate.

Seful statului critica si prevederea potrivit careia, daca in functia de Avocat al Poporului este numit un consilier juridic sau o persoana din cadrul institutiei Avocatul Poporului, rezervarea postului acestuia/ acesteia este obligatorie.

Iohannis a criticat si dispozitiile potrivit carora personalul contractual, respectiv soferii, beneficiaza de salarii stabilite la nivelul in plata aferent functiilor similare din cadrul serviciilor Parlamentului.

„Prin reglementarile acestei legi se genereaza noi cheltuieli de fonduri publice necesare platii unor categorii de pensii speciale, pensii anticipate si a unor cheltuieli cu veniturile incadrate pe alte grile de salarizare”, mentiona Iohannis, potrivit caruia initiatorii nu au precizat care este impactul bugetar si care sunt sursele din care sa se asigure acoperirea cheltuielilor generate de propunerea legislativa.

Propunerea legislativa a fost initiata de senatorul PSD Serban Nicolae si deputatii PSD Florin Iordache si Eugen Nicolicea.