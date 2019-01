Pe langa igiena personala, care ramane extrem de importanta, medicul le recomanda parintilor sa nu mearga cu copiii in spatii aglomerate.

"Problema este igiena personala - apa si sapunul sunt sfinte, nu dezinfectantii. Nu stranutam in mana. Este bine sa purtam si masca de protectie", a afirmat medicul, potrivit Hotnews.

"Unitatile sanitare stiu ce au de facut. Problema este igiena personala - apa si sapunul sunt sfinte, nu dezinfectantii. Nu stranutam in mana. Este bine sa purtam si masca de protectie. Nu se poarta sub nas, pentru ca prin nas veti contamina ce e in jur. Nu uitati ca trebuie sa ne spalam in nas, atunci cand ne spalam pe fata. Ceea ce invatam la gradinita trebuie sa punem acum in practica", a mai spus el.

Adrian Streinu Cercel a lansat, de asemenea, un apel ca oamenii sa nu mearga cu copiii la mall si in zone aglomerate: "Daca tot vine vacanta si ii scoateti din colectivitate, nu va mai duceti copiii la mall."

In Romania este, oficial, incepand de miercuri, epidemie de gripa, dupa ce s-au inregistrat 3 saptamani epidemice consecutiv si 54 de decese din cauza bolii.