Valoarea corecta variaza in functie de evolutia pietei. In primul rand trebuie sa decizi daca vei investi intr-o casa sau un apartament, intr-un ansamblu construit recent sau mai vechi. Mai apoi poti alege numarul de camere si zona in care vrei sa locuiesti, ca dupa aceea sa poti initia vanatoarea de case.

Consulta cat mai multe oferte

Cere ajutorul unui agent imobiliar

Urmareste trendul

Timpul este cel mai bun prieten al unui cumparator, mai ales cand vorbim despre o decizie atat de importanta cum este achizitionarea unei locuinte, care reprezinta o investitie pe termen lung. Dupa ce ai restrans aria de cautari la cateva anunturi, consulta ofertele similare din zona pentru a vedea diferentele. Majoritatea platformelor imobiliare online au motoare de cautare care te ajuta sa vizualizezi numai anunturile proprietatilor ce se incadreaza dupa criteriile selectate de tine. O alternativa la preturile mai mari ale apartamentelor din Bucuresti poate fi o casa in zonele limitrofe. Gasesti case de vanzare in Bucuresti Ilfov la pretul unui apartament din capitala. Exista, de asemenea, case construite in Bucuresti la pretul unui apartament nou intr-un complex rezidential. Marele avantaj pe care il ofera o casa, in antiteza cu un apartament, este spatiul, atat in interior, cat si la exterior, adica in curte. Este alegerea pe care o fac tot mai multi familisti, care doresc sa ofere copiilor spatii de joaca generoase. Cu cat te indepartezi de Bucuresti, pretul de achizitie scade, insa trebuie sa iei in calcul cheltuielile navetei zilnice cu autoturismul personal si timpul petrecut in trafic.Solicitarea ajutorului unui expert poate fi cea mai inteleapta decizie, cand vine vorba de o asemenea investitie. Agentii imobiliari cunosc evolutia pietei si au mult mai multa experienta in tranzactionarea proprietatilor. De asemenea, un agent imobiliar iti poate cauta locuinta pe care o doresti in mai multe baze de date, castigand timp pretios pentru tine, si te poate ajuta in procesul de negociere a pretului final al casei pe care te pregatesti sa o cumperi.Pentru a veni in intampinarea celor care cauta o casa, in mediul online au fost dezvoltate grafice lunare cu evolutia preturilor in diferite orase ale tarii, comparativ cu anii trecuti, in functie de numarul de camere si pe categorii: noi sau vechi. Analizand un indice imobiliar, poti alege perioadele cele mai bune pentru achizitionarea unei locuinte in zona pe care o urmaresti. De exemplu, in Bucuresti, varful pietei imobiliare a fost in martie 2008, cand apartamentele se vindeau cu 2.264 euro/mp util, iar pragul minim a fost atins in februarie 2015, cu 1.034 euro/mp. In noiembrie 2018, valoarea medie a unei locuinte a fost de 1.329 euro/mp, cu 1,1% (15 euro/mp) mai mult fata de octombrie 2018, si 4,6% (58 euro/mp) fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pretul apartamentelor vechi a crescut luna trecuta cu 0.5%, de la 1.232 euro/mp la 1.238 euro/mp, iar locuintele din ansamblurile rezidentiale noi s-au scumpit cu 1,7%, de la 1.372 euro/mp la 1.396 euro/mp. In 2018, varful de pret a fost in luna iunie (1.333 euro/mp), iar pragul minim in luna ianuarie (1.267 euro/mp).

Decizia achizitionarii unei locuinte este una personala si trebuie luata tinand cont de bugetul si de nevoile celor ce vor locui in ea. In zona Bucuresti Ilfov gasesti apartamente de vanzare si case de vanzare care acopera o gama variata de preturi, suprafete, finisaje si dotari. Trebuie doar sa alegi spatiul care iti va deveni casa, sa urmaresti evolutia pietei si sa decizi care este momentul pentru a investi in viitorul tau camin. Daca ti se pare ca esti coplesit de multitudinea de oferte, apeleaza la un specialist.