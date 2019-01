"Datele nu au fost concludente pentru ca nu toate spitalele au avut raportari corecte. Putem spune in acest moment ca s-a inregistrat a treia saptamana epidemica. Se constata ca vorbim de o evolutie epidemica a gripei.

Activitatea gripala a avut un trend crescator. De la inceputul sezonului au fost inregistrate 54 de decese confirmate cu virus gripal. Din fericire aceasta gripa este datorata unei tulpini care are forme usoare si medii de manifestare.

Vaccinarea ramane si in perioara urmatoare solutia. Specialistii spun ca aceasta situatie se va mentine si in luna februarie. Circulatia virusului gripal este mai intenssa in unele regiuni: sudul tarii si focare in anumite regiuni.

Gripa avem in fiecare an, nu cred ca este cazul sa ne panicam. Da, s-a constatat epidemie", a spus Sorina Pintea, potrivit Digi24.