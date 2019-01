Conform reprezentantilor Politie Judetene Prahova, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 43 de ani, profesoara de matematica, a fost victima unei agresiuni in incinta unei unitati de invatamant.

Un coleg al profesoarei a anuntat incidentul la 112 si a cerut ajutor medical, informeaza Digi24.

Reprezentantii Serviciului de ambulanta Prahova au anuntat ca femeia de 43 de ani are o plaga injunghiata abdominala, fiind stabila hemodinamic, si a fost transportata la UPU a Spitalului Judetean Ploiesti de echipajul de terapie intensiva mobila. Atacatorul, in varsta de 22 de ani, este un fost elev care a fost exmatriculat si care, se pare, era in stare de ebrietate.