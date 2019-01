Daniel Baluta, primarul Sectorului 4, le-a promis soferilor pagubiti ca primaria se va ocupa de plata daunelor provocate de copacii cazuti, insa lucrurile nu stau chiar asa.

Banii nu vor veni din bugetul Primariei, ci de la o firma de asigurari, scrie Digi24.

"Cuantumul acestei asigurari este undeva la 100.000 euro. Cetateanul, impreuna cu aceasta constatare facuta de politia locala se prezinta la Primarie. Face o solicitare, ataseaza acestei solicitari ulterior constatarea pe care o face un service autorizat RAR, impreuna cu devizul aferent si intr-un timp mai mult decat rezonabil isi poate primi suma de bani", spune Daniel Baluta.

Soferii ghinionisti dar care au domiciliul in alte sectoare sunt indemnati chiar de edili sa se adreseze instantei, daca vor despagubiri.

"Daca sunt identificate situatii in care avem arbori batrani care erau uscati si care ar fi trebuit toaletati, acolo discutia poate fi dusa la urmatorul nivel. Doar in baza unei sentinte judecatoresti se poate face despagubirea de catre autoritatea locala", spune si Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

Pentru a ajunge aici e nevoie insa de rabdare, avertizeaza avocatii.

Florin Tirnovean, avocat: „In primul rand se adreseaza primariei de sector sau primariei unde a avut loc respectiva cadere. Ar dura cel putin in jur de 6-8 luni pana cand va avea un raspuns clar din partea acelei institutii, iar ulterior in instanta cel putin un an de zile”.

Judecatorii sunt cei care, in baza unei expertize, stabilesc daca valoarea despagubirilor solicitate e justificata.