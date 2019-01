Yin Yuguo, in varsta de 16 ani, voia sa viziteze Cetatea Neamtului. Tanarul s-a urcat in tren, dar s-a speriat cand a crezut ca se afla la Pascani, exact cand trenul abia se urnise din loc din Roman. In momentul in care si-a dat seama, adolescentul a sarit din vagon. Desi trenul nu avea viteza mare, in momentul caderii, el s-a lovit la cap de o borna kilometrica si a murit pe loc, scrie stirileprotv.ro.

"Se pare ca tanarul era intr-o clasa pregatitoare la o universitate din Bacau, era turist si un impatimit al excursiilor. Acesta ar fi plecat din Bacau catre Roman si ar fi schimbat trenul spre Pascani. (…) In Roman, acesta a fost gasit decedat la aproximativ 200 de metri de gara CFR in triajul garii CFR Roman, cu o leziune in zona capului", a declarat purtatorul de cuvant IPJ Neamt, Robert Costin.

Reporterii Recorder au realizat un reportaj cu el, pe 1 Decembrie, la Alba Iulia.