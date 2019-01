"Ma ofer sa o invat pe doamna premier sa-si citeasca discursurile corect, i le pot corecta (sunt filolog) si cunosc si terminologia politica, fac asta de vreo 20 de ani. Ii pot explica sensul cuvintelor pe care nu le cunoaste, ii pot construi fraze mai simple, dar logice si coerente, o pot ajuta sa frazeze corect, sa pronunte corect, sa citeasca mai putin robotic si o mai pot scoate si din limba de lemn. Am rabdare, fac orice ca sa nu ne facem de ras in astea 6 luni, in fata intregii Europe. As face-o pro bono, ca, daca accept sa fiu retribuita, o sa ziceti ca m a platit PSD-ul.Vorbesc serios, doamna premier, va pot ajuta, mi-as ajuta tara, in fond!", s-a aratat in prima postare a Cristinei Topescu, de la care a pornit totul.

Almasan: Nu este o pledoarie "pro-Viorica Dancila"

Marina Almasan a tinut sa mentioneze inca de inceput ca ceea ce urmeaza sa scrie nu este o pledoarie in favoarea premierului, dar nu pentru ca s-ar inscrie cumva in tabara adversarilor sai, ci pentru ca se fereste de subiectele politice. Considera ca face referire la "o chestiune de morala".

"Zilele trecute, Facebookul mi-a adus sub nas o postare a unei persoane pe care o simpatizam. Poate si prin prisma faptului ca tatal sau a fost unul din modelele mele, in ale televiziunii. Colega mea de breasla, Cristina Topescu, dorindu-si, probabil, sa iasa de sub conul de umbra al ultimilor ani, isi oferea, in scris, pe pagina sa de socializare, serviciile de 'meditator' pro-bono, pentru primul ministru al Romaniei.

Am ramas o clipa pe ganduri. Am incercat sa o inteleg pe colega mea, nereusind insa sa apreciez, din toata adunatura asta de cuvinte, decat faptul ca cineva, in vremurile noastre, mai e dispus sa faca ceva 'pro bono'. Dezvelind insa spusele domnisoarei Topescu de haina veninoasei ironii, m-am caznit in zadar sa rimez cu vreuna din spusele sale….N-am reusit decat sa ma intristez si sa-mi gasesc alinare in faltul ca, plecat prea departe, tatal sau nu va fi atins de aceste ineptii", se arata in postarea Marinei Almasan.

Almasan: Nu mai fac legatura intre felul in care se exprima un om, in public si zestrea sa intelectuala

Apoi, Almasan a tinut sa sublinieze ca nu mai viseaza ca tara sa sa fie condusa de politicieni care stiu sa vorbeasca "naucitor de frumos, gadila du-mi timpanele cu ceea ce-mi doresc sa aud", ci mai degraba doreste ca acestia sa "isi imbrace vorbele cu fapte"."Am incetat demult sa fac legatura intre felul in care se exprima un om, in public si zestrea sa intelectuala. Intre felul in care isi alege cuvintele si buna sa credinta. Intre inclinatia spre 'limbi' si capacitatea de a face bine tarii sale. Am intervievat, in decursul anilor, nenumarate somitati in domeniul stiintei, cercetarii, culturii, dreptului, diplomatiei si m-am ingrozit, de destule ori, de reactia acestora la aprinderea beculetului rosu, de cazna lor de a-si gasi cuvintele, de frazele plate pe care le slobozeau mintile lor altminteri stralucite, de incapacitatea lor de a se face 'placuti', 'simpatici', in fata vulgului.

In acelasi timp, am avut parte si de invitati volubili, nascuti parca pentru a vorbi la televizor, dar care, in viata de zi cu zi nu acumulasera decat poate cateva victorii 'de carton'.", a mai mentionat ea.

Almasan: Dancila a reusit sa castige bile albe chiar si din partea adversarilor sai declarati

"Ne aflam intr-o perioada in care, in mod surprinzator, fara sa si-o doreasca, doamna Viorica Dancila a reusit sa castige bile albe chiar si din partea adversarilor sai declarati. De genul Cristinei Topescu. Povestea copilului adoptat, in tinerete, de primul ministru si crescut cu atata devotament, a miscat o tara intreaga. Pe mine, personal, m-a impresionat chiar si prin aceea ca premierul nu a facut niciodata caz de acest gest admirabil, care i-ar fi procurat, fara indoiala, simpatia multora din carcotasii sai de astazi.

Cei care isi ofera astfel de servicii de 'meditatori pro-bono' sugereaza, printre randuri, ca situatia lor financiara este una relaxata. Le sugerez atunci sa incerce sa inlocuiasca gesturile teatrale de atragere a atentiei, cu altele mult mai necesare celor din jur. Poate chiar indreptate catre un amarat de copil, abandonat intr-un centru de plasament. Si, cu limba de lemn sau nu, sa-i cante acestuia un cantec de leagan, noaptea, la culcare, in calitate, eventual, de parinte adoptiv….Si abia apoi.. 'sa ridice piatra'.", a aratat Almasan

Topescu, catre Almasan: O admiri pe Viorica Dancila. Nu ma contrariaza asta

Relplica Cristinei Topescu nu a intarziat sa apara, ea sustinand ca este firesc ca fiecare sa aiba opinii si optiuni diferite, simpatii si antipatii. Dupa ce a rugat-o sa nu ami faca referiri la tatal sau, comentatorul Cristian Topescu, intrucat nu "este elegant", avand in vedere ca a plecat dintre noi de curand, Cristina Topescu a mai tinut sa faca alte cateva precizari:

"Tu o admiri pe doamna Dancila. Perfect normal! Pe mine nu ma contrariaza asta. Stii, si asta am invatat de la tatal meu, sa nu ma intereseze cine pe cine admira sau nu si sa-mi vad de treaba mea! Ca tu califici ca ironica postarea mea despre dansa, iar e perceptia ta si e ok. Eu incercam doar sa atrag atentia ca un premier nu poate vorbi asa si ca are nevoie de ajutor.Politicienii, de ale caror fapte tu ai libertatea sa fii multumita, au si rol de reprezentare. A tarii, Marina! Noi, la televizor, mai putem avea balbe, cand asta facem in fiecare zi mai multe ore, dar si noi suntem constienti cand gresim si nu suntem mandri de asta, dimpotriva, incercam sa fim mai atenti. Reputatie de balbaite nu avem niciuna si am mai si facut cate ceva in televiziune amandoua, nu? Balbele, mai rare, preferabil, fac parte din meseria asta facuta de oameni si nu de roboti. Stai ca vin robotii si n-o sa mai avem problema asta!:)

Doamna Dancila, insa, este premierul tarii, dansa ar trebui sa inteleaga ce spune, ce citeste, nu crezi? Daca nu poate acum, e imperios necesar sa invete. Nu o s-o invat eu, nu ma cheama nimeni din PSD-ul condus de Liviu Dragnea, asta mi se pare mai mult decat evident. Dar, uite, te poti oferi tu, sigur ai mai multe sanse. Daca nu, oricum, cred ca e cazul sa se apeleze la cineva. Asa imi ingadui sa cred eu, daca nu ti-e cu suparare!

Altfel, mi-am exprimat, tot public, admiratia pentrul gestul doamnei prim ministru de a adopta un copil. Iata ca avem aceasta admiratie in comun! Doar despre profesionalismul doamnei avem opinii diferite. Iar aici, nu stiu de ce, dar cred ca eu si tatal meu am fi impartasit aceeasi parere".

Topescu: Cand ii suspectam pe altii de ironie, bine ar fi sa nu uzam noi insine de ea

"Cand ii suspectam pe altii de ironie, bine ar fi sa nu uzam noi insine de ea. Ca eu sunt, asa cum spui tu, intr un con de umbra, nu e o nenorocire si asta nu afecteaza imaginea tarii. Unii aleg, din cand in cand, sa iasa din lumina in care altii isi pot dori sa fie tot timpul. Eu am decis sa nu-mi doresc, cu orice pret. Iar alegerea a fost a mea, printr-o demisie discreta. Si asta tot de la tatal meu am invatat.

In rest, stii, noi, astia cu parinti celebri, avem felul nostru de a ne manifesta, de a ne spune opiniile. Nu ne intrebam parintii, neaparat, ce-i drept, cand scriem pe Facebook. Daca ei nu mai sunt in lumea asta, nici nu mai avem cum. Dar educatia ei ne-au dat-o si multe dintre valorile lor ni le-au transmis, inclusiv genetic. (...)

Cei care ma cunosc mai indeaproape stiu ca, dincolo de profesia noastra, intotdeauna am preferat 'conul de umbra' pe care l-am putea numi si discretie, de pilda. Facebook-ul, insa, face parte din libertatea de a ne exprima toti, draga Marina! Eu o fac intr o maniera civilizata, dar am ales sa nu tac. Nici tatal meu n-a tacut. In vremuri si mai grele. Ce fac eu acum e la indemana noastra, a tuturor. Si e tare bine ca e asa!!!", a scris Topescu pe Facebook.

Almasan: O sa-i dezamagesc si pe cei care ma suspecteaza ca mi-as dori vreo functie de conducere

In replica, Almasan a tinut sa sublinieze ca, a stiut de la bun inceput ca editorialul sau "va starni furtuni"

"De ce am facut-o totusi? Pentru ca imi plac sporturile extreme? Posibil, de vreme ce supravietuiesc, pe butoiul cu pulbere al unei institutii in care nu multi au rezistat atatia ani. Pentru un “pumn de arginti”, cum se sugereaza in destule comentarii, iscate de postarea mea? Va sigur ca am un salariu modest, in comparatie cu egalii mei de la alte televiziuni si ca fac eforturi sustinute pentru a-mi completa veniturile. Am doi copii care nu sunt inca pe picioarele lor si doi parinti in varsta, deci patru suflete care depind de mine. Sunt 'cumparabil' deci - ar putea conchide carcotasii mei. Ma indoiesc insa ca cineva imi va creste leafa, dupa editorialul meu de azi.

O sa-i dezamagesc si pe cei care ma suspecteaza ca mi-as dori vreo functie de conducere. M-am aflat candva, timp de vreo trei ani, in fruntea unui departament din TVR si mi-a ajuns cat pentru o viata intreaga",a scris ea pe Facebook.

Almasan: Mai avem inca mult de tropait, pana sa ne putem lauda ca traim intr-o tara civilizata

Apoi, ea a tinut sa ofere cateva explicatuu cu privire la motivele pentru care a decis sa ii ia apararea sefei Executivului, mentionand ca nu ar schimba nimic din editorialul publicat.

"De la parerea mea, exprimata nu la o televiziune de top si nu la o ora de maxima audienta, ci pe un biet site personal, s-a ajuns la o adevarata avalansa de injurii si jigniri. Citind printre randuri si eliminand personajul 'Marina Almasan' din ecuatie, un fin observator ar fi putut radiografia, de fapt, starea natiunii romane, gradul ridicat de agresivitate la care am ajuns, dorinta de 'sange', intoleranta fata de opiniile diferite de ale noastre, voluptatea de a turna mizerii, de a reduce la zero meritele unui om , pentru simplul fapt ca a avut curajul sa-si spuna parerea. Desigur ca au fost foarte multi si cei ce mi-au impartasit parerea, simtind nevoia sa ma apere. Le multumesc. Si stiu ca , in realitate, sunt mult mai multi cei care gandesc echilibrat si nu dorm cu pumnalul sub perna, doar ca reprezentantilor acestei categorii le lipseste agresivitatea, dorinta de a sari la beregata, placerea de a lovi - cu vorba sau chiar cu pumnul. Ei nu se aduna prin piete, nu jignesc, nu actioneaza in haita. (...)

Raman la parerea mea (confirmata, iata, de 'ecourile' editorialului meu 'sinucigas') ca mai avem inca mult de tropait , pana sa ne putem lauda ca traim intr-o tara civilizata, in care stim sa ne respectam conducatorii pe care tot noi i-am ales, iar daca acestia nu mai corespund gusturilor noastre rafinate, stim sa avem rabdarea si decenta de a astepta ziua votului, pentru a-i amenda, exercitandu-ne dreptul la vot, pe care ni l-a facut cadou Revolutia", a conchis ea.