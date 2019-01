Doctor William Eidelman, specialist in medicina naturista, a diagnosticat un baietel in mod necorespunzator cu tulburare de deficit de atentie (ADD) sau tulburare de deficit de atentie si hiperactivitate (ADHD) si tulburare bipolara si i-a prescris acestuia marijuana, a concluzionat consiliul medical luna trecuta.

Licentia lui Eidelman a fost suspendata incepand cu data de 4 ianuarie, insa medicul sustine ca aceasta este inca activa si isi exercita in continuare meseria, scrie Agerpres.

Masura punitiva a fost luata dupa ce Eidelman a recomandat tratamentul cu marijuana tatalui unui baietel care prezenta probleme de comportament la scoala si a fost adus la medic in septembrie 2012, conform raportului consiliului medical.

In document se precizeaza ca mare parte din activitatea lui Eidelman consta in prescrierea tratamentului cu marijuana medicala pentru pacientii sai, practica inceputa in 1997, la scurt timp dupa ce acest stat american a legalizat utilizarea acestui drog in scopuri medicale.

Dupa o consultatie de 30 de minute, medicul a notat ca baietelul manifesta ''o combinatie probabila de ADD/ADHD si tulburare bipolara'' si ar trebui sa ''incerce canabis in cantitati mici in prajituri''.



Medicul i-a recomandat si tatalui copilului marijuana

Anterior, medicul recomandase marijuana si tatalui copilului pentru ADHD si tulburare bipolara, potrivit raportului.

Consiliul a concluzionat ca Eidelman a fost ''extrem de neglijent'' in determinarea diagnosticului baietelului fara a se consulta in prealabil cu un psihiatru si fara a aduna mai multe informatii de la cadrele didactice sau de la tatal copilului.

''Doar problemele de comportament... nu sustin nicinul dintre diagnostice'', a subliniat comisia. ''Faptul ca 'era agitat' si 'avea dificultati in a sta linistit' constituie un posibil indiciu de ADHD, insa de vina ar putea fi pur si simplu faptul ca un prescolar nu este bucuros sa parcurga numerosi kilometri cu masina pentru un consult medical'', se arata in raport.

Medicul care i-a prescris marijuana copilului a ramas fara licenta

Comisia nu l-a gasit vinovat pe Eidelman de faptul ca a prescris marijuana unui copil.se mentioneaza in decizia citata de DPA. Totusi, consiliul considera ca prescrierea canabisului este nepotrivita pentru ca baietelul nu suferea de fapt de problemele medicale cu care l-a diagnosticat Eidelman.

In elaborarea deciziei, consiliul a luat de asemenea in considerare faptul ca medicul a fost sanctionat anterior pentru ca a prescris marijuana unor anchetatori sub acoperire, in anii 2000 si 2001.

In ciuda deciziei, avocata lui Eidelman sustine ca desi licenta de practica a acestuia a fost suspendata, medicul isi poate practica in continuare meseria in mod legal cat timp Curtea Suprema din San Francisco judeca apelul.

Eidelman, in varsta de 69 de ani, a declarat in cadrul unui interviu acordat saptamana trecuta ca ''judecatorul a dispus amanarea revocarii, asa ca da, practic in continuare'' medicina.

In registrul online al actiunilor la Curtea Suprema nu se regaseste dispunerea amanarii revocarii de catre judecator, iar un reprezentant al consiliul medical a explicat ca ''nu s-a primit un ordin de la tribunal care sa indice faptul ca revocarea a fost amanata'', precizeaza DPA.



Eidelman a estimat ca in ultimii 20 de ani a prescris administrarea de canabis in peste 10.000 de cazuri. El a explicat ca, in opinia sa, medicina conventionala este un ''tren pe o linie gresita''. ''De la inceputul carierei mele am cautat lucruri care functioneaza cu adevarat si care nu sunt toxice. Iar canabisul chiar functioneaza'', a sustinut el intr-un interviu.

Exercitarea profesiei de medic fara licenta poate fi pedepsita cu pana la un an de inchisoare, conform legilor in vigoare in California.