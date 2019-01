"BNR nu va participa astazi (marti, n.r) la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, dupa cum a declarat aseara si domnul consilier Valcov (Darius Valcov, consilierul premierului, n.r.). BNR este deschisa la dialog, la clarificarea chestiunilor in discutie bineinteles si in Parlament si consider ca se poate gasi un cadru mai adecvat acestei intalniri decat cel creat de domnul Zamfir (senatorul ALDE, Daniel Zamfir, n.r.), care sa nu plece de la un sir de fake news-uri lansate fara probe", a spus Dan Suciu, potrivit Digi24.

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, este invitat marti, la Comisia economica din Senat, pentru a discuta pe tema raportului de sfarsit de an pe care l-a intocmit Banca Nationala, dar si despre modul in care se stabileste indicele ROBOR pentru cei cu creditele in lei, a declarat luni, pentru Agerpres, senatorul ALDE Daniel Zamfir, presedintele comisiei.