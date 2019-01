Avertizarile cod galben de ceata au fost prelungite pana la ora 11.00 pentru judetele Bacau, Neamt, Olt si Dolj.

De asemenea, meteorologii au emis noi avertizari cod galben de ceata pentru judetele Vaslui si Galati pana la ora 11.00, respectiv pentru Timis si Arad pana la ora 9.00, scrie mediafax.ro, citat de Realitatea.net.

In zonele vizate se inregistreaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.