Scrisoarea a fost semnata, pana luni seara, de 177 de fosti absolventi ai universitatii iesene si il acuza pe Tudorel Toader ca, in calitate de ministru al Justitiei, aduce prejudicii grave de imagine universitatii iesene.

"Pentru orice absolvent de universitate, alegerea rectorului intr-o functie atat de inalta constituie un prilej de mandrie si un temei serios pentru a o recomanda celor care intentioneaza sa urmeze studii superioare. Este regretabil ca acest sentiment de mandrie s-a disipat, capatand conotatii ce ar putea fi catalogate stanjenitoare, atunci cand am observat ca cel ales ar trebui sa consolideze statul de drept il demoleaza, cand cel care ar trebui sa puna umarul la crearea unor legi in care cetatenii statului respectiv sa se simta in siguranta il vulnerabilizeaza si atunci cand cel care ar trebui sa-si puna cunostintele in slujba binelui comun si a evolutiei societatii nu face decat sa fraternizeze cu cei care incalca legile statului", sustin semnatarii scrisorii adresate lui Tudorel Toader, potrivit Digi24.

Fostii absolventi sustin ca, in timpul mandatului de ministru al Justitiei, Tudorel Toader a primit cele mai aspre critici si chiar o rezolutie din partea Parlamentului European.

"Domnule profesor Tudorel Toader, ne este greu sa stim care este adevaratul motiv pentru care ati ales sa va puneti toate cunostintele acumulate in timp in slujba unei coalitii care pune in pericol viitorul Romaniei in cadrul Uniunii Europene, dar si al sigurantei noastre ca cetateni si care zilnic, prin aproape orice decizie pe care o ia, asediaza statul de drept si sistemul judiciar.

Ca absolventi ai Universitatii Cuza ne simtim obligati sa luam atitudine si sa facem tot ce tine de noi pentru a readuce Universitatea pe care am absolvit-o la cota de imagine si de incredere de care s-a bucurat pana nu demult. Noi, absolventi mai vechi si mai noi ai Universitatii «Al. I. Cuza» din Iasi, va cerem in mod public demisia pentru prejudiciul de imagine pe care il aduceti unui simbol al invatamantului romanesc, dar si un simbol pentru fiecare dintre noi in parte.", se mai arata in scrisoare.