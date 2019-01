"E vorba de un dosar inceput acum cativa ani de structura DNA Ploiesti, dosar in care am fost audiata in decembrie 2018 la Bucuresti, pentru ca dosarele in care eu, tatal si fratele meu, in care am ramas cu vreo calitate, au fost mutate la Bucuresti. Astazi am aflat ca am primit clasare (...). Este vorba de niste terenuri pe care, la un moment dat, cand Mircea Negulescu mi-a deschis primul dosar penal la care am luat clasare, mi-a extins urmarirea penala cu privire la aceste terenuri, acuzandu-ma de mai multe infractiuni. Aceste terenuri le-a bagat si in dosarul in care s-a judecat tatal meu si fratele meu si tot cu aceste terenuri mi-a inceput si mie urmarirea penala pentru luare de mita, impreuna cu tatal meu, dosar care a ramas intr-un sertar la DNA si care s-a finalizat acum", a declarat Andreea Cosma, prezenta luni la sediul Parchetului General.

Andreea Cosma a explicat ca dosarul respectiv a fost deschis de Lucian Onea, scrie Agerpres.

Pe de alta parte, Andreea Cosma a anuntat ca a depus o plangere la Parchetul General in legatura cu modul in care a fost intocmit la DNA Ploiesti rechizitoriul in dosarul in care a fost condamnata in prima instanta la patru ani inchisoare cu executare.