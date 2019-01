Pe piata exista insa o multime de branduri si arome, iar tentatia de a le alege doar pentru ca esti fidel unui producator sau pentru ca te incanta noile aparitii este destul de mare. Dar cum stii daca acel parfum ti se potriveste, daca iti completeaza stilul de viata si pe cel vestimentar, daca miroase bine pe pielea ta si daca nu contrasteaza cu starea ta emotionala? Iata cateva lucruri de care trebuie sa tii cont atunci cand iti cumperi un parfum nou:

Mirosul si notele

Fiecare parfum are trei note care se intrepatrund si care ii confera aroma finala. Acestea sunt dispuse in straturi, astfel: de baza, de mijloc si de varf. Asadar, primul lucru pe care trebuie sa il faci este sa stabilesti care sunt notele de baza pe care le preferi si sa alegi dintre variantele florale, fructate, condimentate sau foarte masculine.

In ceea ce priveste cele trei note, acestea sunt date de greutatea moleculelor diferitelor extracte prezente in parfum. Ca regula, e important sa retii ca cele citrice, pudrate sau florale sunt cele mai usoare. Acestea sunt urmate de cele medii, precum cele florale mai puternice, asa cum sunt cele exotice. Notele de baza sunt cele mai puternice si totodata cele mai pregnante, a caror rezistenta pe piele este mult mai durabila, precum in cazul moscului sau al mirosului de tutun.

Concentratia

Exista o legatura directa si proportionala intre concentratia unui parfum si pretul acestuia. De regula, parfumurile cu o concentratie mai mare au un miros mai puternic si mai durabil. Chiar daca sunt mai costisitoare decat apa de toaleta sau decat alte variante mai “diluate”, merita investitia.

Cea mai mare concentratie o au parfumurile pure, al caror miros persista intreaga zi. Aroma apei de parfum persista pana la șase ore dupa aplicare, pe cand cea a apei de toaleta este sesizabila doar patru ore dupa aplicare, iar a apei de colonie doar două ore.

Marile branduri stabilesc preturile parfumurilor in functie de acest indicator si de nevoia utilizatorului de a repeta aplicarea. Stabileste in care dintre categorii te incadrezi si care este bugetul tau pentru achizitionarea unui parfum. Apoi, vezi produsele din respectiva categorie si alege-le pe cele care ti se potrivesc, in functie de note si de personalitatea ta.

Testarea: pe hartie sau pe mana?

Cele mai multe parfumerii si magazine de produse cosmetice iti ofera posibilitatea de a testa parfumul pe testere din hartie. Este insa important sa mirosi intai direct sticla, apropiind pulverizatorul de nas, fara a-l atinge. Testerele din hartie te pot ajuta sa iti formezi o idee, insa trebuie sa stii ca, in contact cu pielea ta, parfumul va mirosi diferit din cauza propriilor hormoni si feromoni.

Pentru a testa parfumul direct pe piele, poti solicita o mostra de la distribuitor. Foloseste-o pe pielea curata si hidratata, intr-o zona puternic vascularizata, asa cum este incheietura mainii. Nu atinge pielea dupa pulverizare, deoarece acest obicei ar putea contribui la descompunerea moleculelor din parfum si altera mirosul. Nu mirosi insistent si asteapta sa treaca doua, trei minute dupa pulverizare, inainte de a adulmeca, pentru a oferi timp alcoolului sa se evapore.

Oricare ar fi preferintele tale in materie de parfumuri, e important sa le testezi initial pe propria piele pentru a stabili daca ti se potriveste un miros. In ceea ce priveste bugetul alocat achizitionarii unui parfum, nu uita ca un parfum de calitate, cu o concentratie puternica, va fi intotdeauna mai rentabil decat variantele mai putin concentrate de apa de toaleta sau apa de colonie.