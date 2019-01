Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, efectivele MAI - pompieri si politisti rutieri - au intervenit pentru degajarea a peste 2.200 de copaci si 44 de stalpi care au avariat 363 de autoturisme.

Cele mai multe drumuri inchise au fost in ziua de vineri, cand s-a atins varful efectelor negative cauzate de vreme; au fost inchise doua autostrazi - A2 si A3, 19 drumuri judetene si un drum national.

″Incepand de vineri si pana duminica au actionat in teren, zilnic, in medie aproximativ 8.000 de pompieri, politisti si jandarmi. In aceste trei zile au fost emise 74 de informari si atentionari de fenomene hidrometeorologice periculoase. Efectivele MAI au intervenit in principal pentru salvarea oamenilor aflati in dificultate fie in autoturisme blocate, fie surprinsi de viscol sau ceata in zonele de munte. S-a actionat, de asemenea, pentru degajarea copacilor, a stalpilor si a cablurilor de pe drumuri si de pe masini, precum si pentru evacuarea apei acumulate pe carosabil, concomitent cu restrictionarea sau dirijarea circulatiei pe timpul desfasurarii misiunilor. (...) In aceste trei zile s-au inregistrat efecte negative din cauza fenomenelor meteo severe in municipiul Bucuresti si in alte 54 de localitati din 20 de judete. Au fost afectate 17 locuinte si 28 de tronsoane de drum”, a declarat purtatorul de cuvant al MAI, potrivit stirileprotv.ro.

Ea a precizat ca a fost acordat sprijin in cinci situatii in care echipajele medicale nu au putut ajunge la pacienti din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.

Jandarmii montani au intervenit sau au sprijinit actiuni de salvare desfasurate de serviciile salvamont, pentru aducerea la loc sigur a 23 de turisti aflati in situatii de risc.

In Ialomita au ramas 50.000 de oameni fara curent electric

Tot din cauza vremii, a precizat purtatorul de cuvant al MAI, nu s-a putut efectua transportul pe calea aerului pentru un copil de 14 ani, aflat in stare de inconstienta, in spitalul din Buzau, ca urmare a intoxicarii cu monoxid de carbon. Astfel, pentru ajutorarea copilului, in premiera ca mod de actiune a fost trimisa o autospeciala dotata cu camera hiperbara mobila insotita de o echipa formata din medic si asistent medical asigurat de MApN si trei subofiteri de la ISU Constanta. “”, a spus Dajbog.

Conform purtatorului de cuvant al MAI, in prezent nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu trafic blocat ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice din ultimele zile.

“Se circula in conditii de ceata densa, care determina scaderea vizibilitatii sub 150 de metri, pe mai multe artere rutiere din Moldova si Muntenia. Fenomenul este intalnit si pe A2 Bucuresti - Constanta, intre Bucuresti si Drajna vizibilitatea fiind intre 50 si 200 de metri”, a precizat Dajbog.



Si traficul aerian s-a desfasurat in conditii de iarna, fiind semnalate intarzieri punctuale cauzate de realizarea operatiunilor pentru degivrare, iar traficul feroviar s-a desfasurat cu dificultate din cauza ghetii depuse pe liniile de alimentare cu energie electrica, fiind inregistrate intarzieri ale trenurilor.

“Au fost inchise temporar magistrala CF 900 intre statiile Valea Alba si Drobeta Turnu Severin si sectia Cale ferata 202 intre localitatile Pietrele Albe si Strambuta din Gorj, din cauza caderilor de pietre si copaci, (...) iar alimentarea cu energie electrica inregistreaza intreruperi la nivelul a cinci judete, fiind afectate 34 de localitati cu 22.000 de consumatori”, a mai spus purtatorul de cuvant al MAI.

Monica Dajbog a mentionat ca cea mai grava situatie s-a inregistrat in judetul Ialomita, unde sambata aproximativ 50.000 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica de la reteaua nationala.

“Datorita eforturilor echipelor din cadrul distribuitorilor de electricitate si sprijinului acordat de IGSU prin dislocarea a 16 generatoare de mare capacitate din alte judete s-a reusit ca la acest moment numarul consumatorilor care nu au curent sa fie redus la aproximativ 18.500. Cele 16 generatoare de mare capacitate asigura curent pana la remedierea defectiunilor si reluarea alimentarii normale cu energie electrica pentru consumatori casnici si obiective esentiale precum Policlinica din Urziceni”, a afirmat Dajbog.

Ea a spus ca sambata, in Bucuresti, intre orele 12,00 - 15,00, a fost inregistrata cea mai dificila situatie din punct de vedere al numarului de solicitari prin numarul 112.

“Una dintre cauzele cresterii alarmante a numarului de apeluri era faptul ca se primeau si 10 - 12 sesizari ale aceleiasi situatii, cum ar fi prabusirea unui copac. In premiera, a fost folosit sistemul Ro-Alert pentru a transmite un mesaj prin care cetatenii erau indemnati sa sune la 112 doar pentru a semnala urgente grave, astfel incat interventiile sa poata fi prioritizate”, a aratat Monica Dajbog.