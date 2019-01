"Eu iubesc aceasta tara cum stiu ca o iubiti si dumneavoastra. Cred ca aceasta tara merita o soarta buna. Vreau sa traim cu totii intr-o tara normala, intr-o tara educata, cinstita. Cu cat e misiunea mai impsoibila, cu atat e mai nobila cauza. In perioadele de criza, oamenii insemnati se aduna. As fi putut pleca din tara, dar nu am facut-o. In ultimul timp, m-am gindit ca imi pot lua cainii si mortii si sa plec in alta tara. Am renuntat la idee pentru ca am toate sperantele in dumneavoastra", a declarat Oana Pellea, citata de adevarul.ro.

Fostul premier Dacian Ciolos a fost ales, sambata, presedinte al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), la Conventia Nationala a formatiunii, cu 99,17% de voturi "pentru" si 7 "impotriva".