In expunerea de motive, primarul general, Gabriela Firea, invoca grija Patriarhului Daniel de a incepe realizarea Catedralei Mantuirii Neamului, care va aduce in ansamblul ei atat Muzeul Crestinismului Romanesc, caminul pentru pelerini, un centru de diagnostic si tratament, cat si un centru de conferinte.

Potrivit raportului de specialitate, patriarhul Daniel, pe numele de mirean Dan Ilie Ciobotea, s-a nascut la 22 iulie 1951, Dobresti (Timis). Dupa absolvirea examenului de bacalaureat s-a inscris ca student la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974), unde a obtinut diploma de licenta in teologie. In perioada 1974-1976 a frecventat cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti, Sectia Sistematica, sub indrumarea pr. prof. dr. Dumitru Staniloae. In 1979 si-a sustinut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestanta din Strasbourg.

IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, este si fondatorul a numeroase institutii, printre care: Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae din Iasi; Seminarele Teologice Ortodoxe de la Manastirea Agapia, Botosani, Dorohoi, Iasi si Piatra Neamt; Academia Laica Sf. Ioan de la Neamt, Manastirea Neamt, Centrul Cultural-Pastoral Sf. Daniil Sihastru-Durau, Institutul Ecumenic Sf. Nicolae - Iasi, Centrul de Conservare si Restaurare a Patrimoniului Religios Resurrectio, scrie Agerpres.



De asemenea, Mitropolitul Daniel a infiintat institutii sociale precum: Asociatia Crestina Pelerinul (Iasi), Cabinetul Stomatologic St. Pantelimon (Iasi), Asociatia Medicilor si Farmacistilor Ortodocsi din Romania (Iasi), Departamentul socio-caritativ Diaconia (Iasi), cantine pentru saraci la Iasi, Pascani, Dorohoi, Harlau; Dispensarul policlinic Sf. Ap. Petru si Pavel, Centrul de Diagnostic si Tratament Providenta.



Lui i se datoreaza si aducerea moastelor unor sfinti si a unor relicve sfinte la Iasi si in eparhiile sufragene ale Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. De-a lungul timpului a primit numeroase distinctii si titluri (premiul Emanuel Heufeder, Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Mare cruce si Ordinul Serviciul Credincios in rang de Mare Cruce acordate de Presedintie, membru titular al Academiei Internationale de Stiinte Religioase de la Bruxelles). Totodata, detine titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor institute academice din tara si strainatate.

Acordarea titlului de cetatean de onoare reprezinta o recompensa simbolica si nu are implicatii la bugetul local.