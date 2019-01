"Masurile pe care le-am luat pana acum sunt masuri specifice epidemiei, nu vor fi luate masuri suplimentare. Sunt convinsa ca ma veti intreba daca vom solicita Ministerului Educatiei Nationale sa suspende cursurile. Nu. Am spus - fiecare scoala si fiecare clasa are posibilitatea sa ceara suspendarea daca absenteismul este mai mare de 20% in clasa respectiva. Punctual, se poate cere suspendarea cursurilor in functie de numarul de copii care lipsesc intr-o anumita clasa. (...) ISMB, impreuna cu DSP, pe baza datelor statistice, poate sa ia aceasta decizie, dar punctual", a spus Pintea, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, in aceste patru zile libere copiii nu ar trebui sa mearga in locuri aglomerate.

"Aceste patru zile libere nu ar trebui sa insemne de fapt o schimbare. Adica, nu mergem la scoala si mergem in alte locuri aglomerate. De aceea, pentru a putea rezolva probleme, este nevoie de o mare complianta din partea parintilor si din partea populatiei", a aratat Pintea.

Ea a precizat ca se va lua decizia de declarare a epidemiei de gripa marti seara sau miercuri dimineata, in functie de raportarea INSP privind numarul de imbolnaviri.

Potrivit acesteia, in afara de masurile recomandate de MS, specialistii au revenit cu masuri suplimentare adresate strict unitatilor sanitare, printre care se numara refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute, instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, instituirea tratamentului profilactic cu antiviral la contactii pacientilor internati si, nu in ultimul rand, vaccinarea urgenta a personalului nevaccinat.

"Este necesar a se reface de urgenta stocurile de echipamente de protectie, refacerea de urgenta a stocurilor de antiseptice si dezinfectante", a mai spus demnitarul.