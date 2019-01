"In cursul noptii trecute, inima pacientei diagnosticata cu meningita si aflata in moarte cerebrala, s-a oprit la ora 2,50 (asistolie). Reamintim ca, din data de 6 ianuarie, tanara fost declarata in moarte cerebrala, situatie in care un pacient este decedat din punct de vedere medico-legal. De atunci, pacienta s-a aflat intr-o stare ireversibila, conectata la aparate, functiile cardio-respiratorii fiind sustinute in mod artificial in toata aceasta perioada in care s-a continuat aplicarea tratamentului. (...) Este un caz dramatic in care medicii SCJU Sibiu au facut tot ceea ce era posibil din punct de vedere uman si medical pentru salvarea vietii pacientei, dar, din pacate, acest lucru nu a fost posibil. Dumnezeu s-o odihneasca!", se arata in comunicatul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.

Directorul unitatii medicale: Tanara a beneficiat de "tratamentul corect"

Familia fetei a declarat ca aceasta a fost racita in luna decembrie, dupa care s-a dus in Turcia sa petreaca Revelionul cu prietenul ei si a mers la spital la cateva zile dupa ce s-a intors acasa, la Sibiu, cand a facut febra mare si a acuzat dureri mari de cap. Initial, tanara a fost consultata la Spitalul Militar, de unde a fost transferata in stare grava, cu o ambulanta, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, unde a intrat in moarte cerebrala dupa doua zile de tratament.

Medicii de la SCJU au reusit sa salveze, in 2016, viata unui baiat diagnosticat cu acelasi tip de meningita.

"Exista mai multe tipuri de meningita, unele produse de bacterii, altele de virusuri, cu procente diferite de mortalitate si sechele. La SCJU Sibiu s-a mai consemnat un singur caz de meningita de tip meningococic in anul 2016, care a fost rezolvat favorabil", a declarat Cornel Benchea.

In anul 2018, in judetul Sibiu au fost inregistrate doua cazuri de deces de meningita, la doi copii, potrivit Directiei de Sanatate Publica.