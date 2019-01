"Unii fermieri piscicoli au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze, sa cultive terenurile pur si simplu ca pe terenuri arabile, secand baltile respective pentru ca nu mai puteau face fata. Este o ingrijorare la nivelul fermierilor romani si nu numai, ci si a celor din alte tari in ceea ce priveste activitatea din acvacultura. Ei nu-si mai pot dezvolta afacerea, nu mai pot accesa fonduri de la UE pentru ca activitatea de pescuit este paralizata de numarul mare de cormorani, care, avand protectie, afecteaza populatia de pesti. Ei nu se mai sperie de nimic, toate mijloacele care au fost folosite de fermierii piscicoli s-au dovedit ineficiente. Ei nu se mai sperie de om, intra in masa apei si mananca pestele si dezastrul este formidabil la pepinierele piscicole, cele care asigura continuitatea procesului piscicol si improspatarea resursei.

Eu, intr-adevar, am avut o discutie cu comisarul Vela (comisarul european Karmenu Vella, responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, n.r.) in Romania despre cormorani, i-am spus-o si lui asa si repet: cormoranii fac baie in piscina, asa cum ursii bat la geamul romanilor, asa cum ursii au luat-o prin orasele de munte si dirijeaza circulatia. Trebuie sa gasim solutii sa reducem populatia. Protejam cormoranul, dar in biodiversitatea aceasta sunt si pestii", a spus ministrul Agriculturii, citat de digi24.ro.