Potrivit primelor informatii, un barbat ar fi incercat sa fure un robinet ce era montat pe butelie, insa din cauza manevrarii necorespunzatoare, recipientul a ricosat si l-a lovit pe copil, care se afla in apropiere.

"Copilul a decedat la spital. La fata locului se efectueaza verificari de catre o echipa a politiei", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, Bogdan Nitu, potrivit Agerpres.

Intre adult si copil nu exista legaturi de rudenie

Copilul de 6 ani se intorcea acasa de la un magazin situat in apropierea blocului in care locuia, releva datele politistilor care au efectuat cercetarea la locul incidentului.

Din primele verificari, politistii au stabilit ca un locatar al unui bloc de pe strada Muresului, din Hunedoara, a gasit tubul de oxigen in zona unei ghene de gunoi si a incercat sa-i desfaca un robinet, cu intentia de a-l valorifica ulterior.

"In momentul manipularii, tubul a ricosat din cauza presiunii acumulate in interior si a lovit un copil de 6 ani, care se afla pe aleea din curtea blocului si se intorcea acasa de la un magazin din apropiere. Copilul ranit a fost transportat cu un autoturism de ocazie la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Hunedoara, insa, in ciuda eforturilor medicilor, a decedat", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara, Bogdan Nitu.

Politistii au intocmit, in cauza, un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa si fac cercetari in vederea stabilirii tuturor circumstantelor in care a survenit incidentul regretabil.