"In cursul zilei de joi, vantul va continua sa prezinte intensificari cu viteze la rafala in general de 55-60 km/h, va ploua (in jur de 3...5 l/mp) si temporar se va semnala polei.

In noaptea de joi spre vineri, vantul va diminua in intensitate – rafale in jur de 35...45 km si se vor semnala precipitatii (6...10l/mp) sub forma de ploaie si depuneri de polei, cu tendinta de transformare in lapovita sau ninsoare indeosebi spre dimineata. Temperatura maxima va fi in jur de -1 grad, iar cea minima va fi de -3...-2 grade.

Vineri, incepand de la ora 08:00 pana la ora 20:00, temporar vor mai fi precipitatii, dar slabe cantitativ, sub forma de lapovita si ninsoare dimineata, apoi mai ales ploaie. Vor mai fi depuneri de polei. Vantul va sufla in general moderat, temporar cu unele intensificari ce vor atinge la rafala viteze de pana la 55 km/h. Temperatura aerului nu va avea variatii semnificative si se va situa in jurul valorii de -1 grad.

Precipitatii, temporar insemnate cantitativ si conditii de polei vor fi si in zilele de la sfarsitul saptamanii", arata meteorologii.