24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Romane, este zi libera, potrivit Codului Muncii, si multa lume spera ca vineri, 25 ianaurie 2019, sa fie declarata zi libera. Salariatii din sistemul public sperau ca vor avea in acest fel o noua vacanta de patru zile la sfarsitul lui ianuarie, scrie A1.ro.

Potrivit unor surse guvernamentale, decizia Executivului de a nu stabili ziua de 25 ianuarie ca zi libera tine si de faptul ca bugetarii au avut, de Sarbatorile de Iarna, mai multe zile libere, iar in multe dintre institutiile publice inca se recupereaza acele zile. Astfel ca, o noua zi libera, ar bulversa si mai mult activitatea celor care lucreaza la stat.

In 2017 a fost primul an in care aceasta zi de sarbatoare a fost si zi nelucratoare.