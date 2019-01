Redam postarea integrala a politistului:

"O intamplare nefericita petrecuta in ultimul an de gimnaziu a facut sa-mi schimb optiunea cu privire la meseria pe care urma s-o aleg. Pana in clasa a VIII-a eram hotarat sa devin doctor veterinar, placand-mi extrem de mult animalele. Insa , martor fiind, cand un bun prieten si vecin, de-o seama cu mine, a fost talharit in scara blocului in care locuiam , mi-a schimbat optiunea . Am vrut sa devin politist . Si-am devenit ...

Pe 6 Ianuarie 1995 am inceput serviciul de politist. In prima zi , fiind in sala de sedinte a IPJ-ului unde urma sa ne primim repartitiile , cum era si firesc , ni s-a tinut un discurs de catre Conducere . Nu-mi amintesc din acel discurs decat un singur lucru: (care de fapt m-a si marcat profund ) a inceput cu un moment de reculegere in memoria unui fost coleg care ,cu sase luni inainte sa incep eu serviciul, pe 6 Iulie 1994,a fost ucis la datorie. Doru Varvarici, 34 de ani. Fiind in timpul liber, s-a oferit sa ajute doi colegi in a imobiliza un individ care tulbura grav ordinea si linistea publica. I-a fost fatal. Cutitul cu lama de 20 de cm pe care infractorul i l-a implantat in piept,i-a patruns prin stern si i-a sectionat aorta. Cred ca atunci , cel putin pentru mine, a fost zdruncinat serios acel mit cu “e un serviciu sigur“.

Prin 1996, un scelerat de 21 de ani, ce abia avea o luna de stagiu militar, la vestea ca l-a parasit iubita, a dezertat si a luat cu el un pistol mitraliera si 60 de cartuse . Intalnindu-se cu o patrula de politie , acesta n-a ezitat si efectiv i-a ciuruit cu pistolul mitraliera , ucigandu-i pe loc. A fost prins , condamnat la inchisoare pe viata , insa in 2017 , dupa 21 de ani de inchisoare , a fost eliberat conditionat .

“Dulaul”, Gheorghe Ionescu , politistul care a murit dupa ce a fost accidentat intentionat de un afacerist turc. Sorin Vetezeu, politist la Transporturi Feroviare, ucis pe peronul garii din Burdujeni cu mai multe lovituri de cutit. Si din pacate sunt mult mai multe exemple de genul acesta insa pur si simplu imi face rau sa-mi amintesc . Nu mai pomenesc de colegii mei ultragiati si schiloditi. Sau de cei care au suferit atacuri cerebrale sau preinfarcturi in timpul sau din cauza serviciului .



Scriu despre asta pentru ca am fost revoltat de limbajul unei dudui, trecuta bine prin viata , din cate am vazut pe pagina ei are vreo 19-20 ani , care a comentat licentios , vulgar la o postare in care era descrisa o fapta buna “comisa” de un coleg de-al meu care se afla in timpul liber. Stia ea foarte bine faptul ca profesia de politist are numai avantaje , ca politistii ies devreme la pensie si ca mananca banii statului degeaba .

Ei bine, acei colegi pe care i-am amintit mai sus nu au apucat pensia ...

N-o sa va plictisesc sa va povestesc despre viata de politist, despre rigorile ei, a privatiunilor sau riscurilor , pentru ca au facut-o in repetate randuri alti colegi de-ai mei mult mai luminati , satui de “eu iti platesc salariu” si de tu stii cine e tata? Poate vrei sa te dezbrac!”. Nu vreau sa va spun decat ca meseria de politist este la indemana oricui doreste , oricine care considera ca e o meserie plina de avantaje poate accede in randurile ei.

Nu poate spune nimeni ca printre noi nu sunt si uscaturi

In care segment din tara asta nu sunt ? Insa sa arunci cu noroi intr-o intreaga breasla, indiferent care ar fi ea, din cauza unor mizerabili , fara sa tii cont ca marea majoritate sunt oameni onesti care isi sacrifica familia si chiar viata , asta e rusinos !

Cand iesiti din tara, va place sa va fotografiati cu fortele de ordine din tarile straine, admirati un politist strain care, cu ocazia unor manifestari, devine uman si danseaza alaturi de multime . In Romania, insa, un politist care bea o cafea in uniforma sau serveste masa intr-un local este infierat este corupt si este platit degeaba.

Pe voi nu va cutremura in ce hal ne-am dezumanizat de 30 de ani incoace ?

Dam vina pe factorul politic pentru faptul ca milioane de romani au ales calea pribegiei

E inuman ce se intampla in tara, ce se intampla cu noi toti. E inuman cum politicienii au uitat menirea lor . E inuman cum ne tratam batranii . E inuman cum mii de copii sufera de foame si frig. Dar suntem suficienti de umani sa acordam zile compensatorii si bani infractorilor . Si sa le cerem si scuzele de rigoare , bineinteles .Insa, si noi suntem la fel de vinovati ca si ei pentru situatia asta. Da, bunico de la tara ,e si vina ta! Si tu ti-ai alungat copii sau nepotii !Pentru ca ti-ai vandut votul pe o punga de malai. Si e si vina ta, intelectualule , pentru ca ai ales sa stai acasa in ziua votului.

Reclamam profesorii pentru faptul ca-s exigenti . Dar tacem malc cand sunt prezentate imagini cu cadre didactice agresate de niste gunoaie asa-zisi elevi, ca caror comportamente nu reflecta decat gradul de educatie primit de acasa.

Ne intereseaza mai mult fluturasii de salariu ce apartin altor profesii decat sa ne intereseaze sa excelam in propriu domeniu. Cred ca suntem unica tara in lume in care numarul bugetarilor mai are putin si il depaseste pe cel al angajatilor din mediu privat si unica tara din lume in care salariul bugetarilor este dublu fata de cel din mediul privat.

Si mai cred ca suntem singura tara de pe planeta a caror guvernanti sunt mult mai interesati de conditiile din penitenciare decat de cele din scoli, gradinite, azile de batrani sau case de copii ...

Singurul lucru pe care l-am invatat temeinic dupa ‘89 a fost sa uram. Dar nu oricum . Uram cu patima. Orice si pe orcine. Si o facem al dracului de bine...".