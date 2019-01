"Se implinesc, astazi, 160 de ani de la primul act istoric major in devenirea statului unitar si suveran roman actual: Unirea Principatelor Romane, de la 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza domn al Moldovei si Tarii Romanesti.

Aristocratia noastra din acele timpuri, prin varfurile sale intelectuale si politice, precum si cea mai mare parte a populatiei, au reusit sa transforme in realitate, pe o temelie durabila, idealul unitatii nationale romanesti, intrevazute de geniul voievodului Mihai Viteazul la 1600 si desavarsite cu Marea Unire din 1918.

Am avut de partea noastra un context extern favorabil, state europene-prietene, dar, mai ales, am avut elite romanesti remarcabile, care au crezut in destinul romanesc, si o vointa populara extraordinara de a ”seca Milcovul”, de a sterge barierele intre roman si roman.

Acest moment al istoriei noastre sa il sarbatorim cu incredere in Romania si in resursele inepuizabile ale fiintei romanesti. Avem experienta coeziunii interne pentru o cauza, a luptei pentru locul nostru in istorie si in lume, a victoriei care nu a fost niciodata obtinuta in cotropire, ci in apararea a ceea ce ne apartine. Aceasta pagina de istorie si idealul de unitate al inaintasilor care au facut posibila devenirea Romaniei de astazi sunt fundamentale pentru viitorul natiunii romane, pentru evolutia noastra ca societate moderna, atasata valorilor europene, in care drepturile si libertatile sunt respectate si aparate, ca stat suveran, pretuit de partenerii europeni si internationali.

Faptul ca astazi marcam Ziua Principatelor Unite atat in Romania, cat si la Bruxelles, unde in calitate de stat care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene ne asumam cu onoare responsabilitatile, este un motiv de mandrie pentru tara noastra si pentru romani. Este, totodata, o confirmare a faptului ca poporul roman a avut intotdeauna puterea si intelepciunea sa aleaga calea dreapta.



Am incredere absoluta in destinul nostru national si european. Am incredere in romani si in Romania!

La multi ani, Romania!", este mesajul transmis de premierul Viorica Dancila.