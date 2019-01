Incidentul a avut loc in localitatea Vorniceni.

Cei doi soti, in varsta de aproximativ 62 de ani au inghetat de frig in casa neincalzita. Cei doi au intrat in soc ipotermic, fiind descoperiti de fiul lor a doua zi, cand a venit in vizita.

Tatal sau era decedat, iar mama in coma. Dupa ce a apelat numarul de urgenta 112, o ambulanta a venit la fata locului, femeia fiind transportata la spitalul din Saveni apoi la Spitalul Judetean din Botosani. Femeia, insa, a incetat din viata, in ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, potrivit adevarul.ro.