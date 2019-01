Pana la ora 14:00, sub cod portocaliu de polei se vor afla judetele:



Ialomita: Urziceni, Cosereni, Garbovi, Manasia, Barcanesti, Munteni-Buzau, Barbulesti, Cazanesti, Ion Roata, Ciochina, Reviga, Perieti, Milosesti, Gheorghe Doja, Axintele, Armasesti, Salcioara, Cocora, Alexeni, Grindu, Ciulnita, Andrasesti, Sfantu Gheorghe, Valea Macrisului, Balaciu, Rosiori, Moldoveni, Albesti, Colelia, Sarateni, Buesti, Dragoesti, Ciocarlia, Boranesti;

Braila: Ianca, Sutesti, Ulmu, Movila Miresii, Vadeni, Maxineni, Traian, Mircea Voda, Galbenu, Jirlau, Salcia Tudor, Ciocile, Surdila-Gaiseanca, Visani, Gradistea, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Ramnicelu, Gemenele, Romanu, Silistea, Surdila-Greci, Scortaru Nou, Racovita, Faurei;

Buzau: zona joasa;

Calarasi: Dor Marunt, Fundulea, Lehliu Gara, Ileana, Lupsanu, Sarulesti, Dragos Voda, Lehliu, Tamadau Mare, Valcelele, Nicolae Balcescu;

Vrancea: zona joasa;

Galati.

Cod portocaliu si cod galben de vant

In judetele mentionate, se vor semnala depuneri semnificative de polei pe arii extinse.Tot pana la ora 14:00, la cote de peste 1800 de m, in zonele de munte ale judetelor, vantul va sufla cu rafale de 100...120 km/h spulberand puternic zapada si reducand vizibilitatea sub 50 m.

In judetul Olt (Slatina, Bals, Scornicesti, Draganesti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Farcasele, Radomiresti, Maruntei, Curtisoara, Falcoiu, Izvoarele, Ganeasa, Valea Mare, Movileni, Crampoia, Daneasa, Dobrosloveni, Strejesti, Plesoiu, Verguleasa, Brancoveni, Stoicanesti, Bobicesti, Schitu, Parscoveni, Serbanesti, Morunglav, Carlogani, Valcele, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Barza, Spineni, Slatioara, Stoenesti, Poboru, Perieti, Cezieni, Calui, Priseaca, Balteni, Oboga, Dobrun, Osica de Jos, Fagetelu, Soparlita, Milcov, Leleasca, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tatulesti, Oporelu, Samburesti, Topana) intensificarile vantului vor atinge la rafala viteze de 55-65 km/h.

In judetele Giurgiu, Teleorman, Calarasi (Dragalina, Chirnogi, Budesti, Dor Marunt, Fundulea, Lehliu Gara, Manastirea, Radovanu, Ulmeni, Fundeni, Curcani, Mitreni, Frumusani, Spantov, Vasilati, Plataresti, Independenta, Ileana, Sohatu, Lupsanu, Chiselet, Dorobantu, Sarulesti, Soldanu, Galbinasi, Dragos Voda, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivat, Vlad Tepes, Tamadau Mare, Luica, Cascioarele, Belciugatele, Valcelele, Frasinet, Ulmu, Gurbanesti, Nicolae Balcescu, Oltenita) vantul va atinge la rafala viteze de 55...65 km/h, trecator pana la 70...75 km/h in judetul Teleorman.

Si atentionarile cod galben tot pana la ora 14:00 sunt in vigoare.

Cod galben de ploi si precipitatii mixte

Pana la ora 12:00, in judetulsi in zonele joase ale judetelor, se vor semnala : precipitatii mixte care izolat depun polei.

Pana la ora 12:30, in judetele Bihor (Oradea, Salonta, Sacueni, Valea lui Mihai, Sanmartin, Tinca, Diosig, Osorhei, Batar, Ciumeghiu, Nojorid, Simian, Salard, Curtuiseni, Biharia, Santandrei, Chislaz, Ineu, Sarbi, Avram Iancu, Hidiselu de Sus, Salacea, Bors, Tulca, Girisu de Cris, Rosiori, Tarcea, Abramut, Cherechiu, Husasau de Tinca, Cefa, Ciuhoi, Cetariu, Sannicolau Roman, Buduslau, Toboliu, Madaras, Tamaseu, Paleu, Gepiu, Spinus, Madaras si Arad (Arad, Pecica, Santana, Chisineu-Cris, Nadlac, Curtici, Siria, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Sicula, Zimandu Nou, Simand, Apateu, Sagu, Semlac, Sintea Mare, Misca, Fantanele, Sepreus, Livada, Felnac, Zarand, Iratosu, Sofronea, Graniceri, Paulis, Socodor, Zadareni, Peregu Mare, Olari, Pilu, Dorobanti, Zerind, Frumuseni) ploaia va determina depuneri de polei.

Pana la ora 14:00, in judetele Giurgiu (Bolintin-Vale, Floresti-Stoenesti, Roata de Jos, Comana, Ulmi, Mihailesti, Adunatii-Copaceni, Calugareni, Varasti, Ghimpati, Bolintin-Deal, Gaiseni, Izvoarele, Vanatorii Mici, Hotarele, Ogrezeni, Prundu, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucsani, Colibasi, Letca Noua, Singureni, Gradinari, Rasuceni, Joita, Valea Dragului, Clejani, Greaca, Toporu, Gostinari, Marsa, Mihai Bravu, Iepuresti, Sabareni, Schitu, Cosoba, Herasti, Isvoarele, Bulbucata, Stoenesti), Teleorman (Alexandria, Rosiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Draganesti-Vlasca, Tatarastii de Jos, Poroschia, Marzanesti, Buzescu, Scrioastea, Calinesti, Ciolanesti, Blejesti, Troianul, Vartoape, Trivalea-Mosteni, Galateni, Babaita, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Tatarastii de Sus, Vedea, Vitanesti, Magura, Gratia, Bogdana, Frasinet, Radoiesti, Mavrodin, Silistea, Cosmesti, Nenciulesti, Talpa, Scurtu Mare, Draganesti de Vede, Dracsenei, Sarbeni, Saceni, Mosteni, Necsesti, Purani, Sfintesti, Bujoreni, Rasmiresti, Crevenicu), Calarasi (Modelu, Dragalina, Budesti, Dor Marunt, Fundulea, Lehliu Gara, Manastirea, Radovanu, Perisoru, Ulmeni, Fundeni, Ciocanesti, Gradistea, Curcani, Mitreni, Frumusani, Spantov, Vasilati, Plataresti, Cuza Voda, Independenta, Ileana, Sohatu, Lupsanu, Chiselet, Dorobantu, Sarulesti, Soldanu, Galbinasi, Stefan cel Mare, Dragos Voda, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivat, Vlad Tepes, Tamadau Mare, Stefan Voda, Luica, Cascioarele, Belciugatele, Valcelele, Frasinet, Ulmu, Gurbanesti, Nicolae Balcescu) temporar va ploua slab si se va depune polei.

Pana la ora 12:00, in judetele Constanta si Tulcea ceata va determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m.