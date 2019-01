Potrivit unei echipe de cercetatori de la Institutul de Biochimie si Biologie Celulara din Shanghai, care apartine de Academia de Stiinte din China, febra ar ajuta la stimularea mecanismelor imunitare ale corpului in lupta cu infectiile cauzate de agenti patogeni.

Proteina Hsp90 din celulele imunitare poate fi stimulata cand temperatura corporala depaseste 38,5 grade Celsius. Aceasta se va lega ulterior la membrana celulara si se va asocia cu integrina alfa4 pentru a accelera accesul celulelor imunitare la locul infectiei in vederea eliminarii agentului patogen, se arata in studiul publicat in jurnalul stiintific Immunity, scrie Agerpres.

In cadrul studiului efectuat pe soareci cu febra indusa de infectii cu salmonela, cercetatorii au observat ca distrugerea artificiala a asocierii dintre Hsp90 si alfa4 creste in mod semnificativ rata mortalitatii in timpul infectiei bacteriene, precizeaza Xinhua.