Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane vor fi pomeniti la Sfanta Liturghie care va fi oficiata in Catedrala Patriarhala, scrie Agerpres.

Dupa Sfanta Liturghie, incepand cu ora 10:00, va fi oficiata, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, slujba de Te Deum "ca multumire adusa lui Dumnezeu pentru realizarea acestui act fundamental din istoria noastra nationala, la care Biserica Ortodoxa Romana a contribuit in mod semnificativ".

De la ora 10:25 va avea loc ceremonia depunerii de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar de la ora 11:00, in Aula "Teoctist Patriarhul" de la Palatul Patriarhiei, se va desfasura sesiunea de comunicari stiintifice intitulata "Unirea Principatelor Romane, baza a statului roman modern", organizata de Academia Romana in colaborare cu Patriarhia Romana, la ambele evenimente urmand sa participe seful statului.

Vor fi lansate o serie de lucrari aparute la Editura Basilica

Lucrarea "Proclamarea Unirii (24 Ianuarie 1859)", semnata de Theodor Aman, va fi prezentata publicului, incepand de joi, in Sala Lapidarium de la Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Pictura va putea fi admirata pana la jumatatea lunii februarie, de miercuri pana duminica, intre orele 9:00 - 17:00, ultimul acces facandu-se la 16:15.

La Muzeul National Cotroceni, publicul poate admira, de joi, in Apartamentul Cuza, expozitia "Romania 160. Unirea Principatelor Romane".

Expozitia cuprinde documente inedite si obiecte valoroase, precum firmanul prin care se recunostea de catre Poarta Otomana unirea administrativa si legislativa a celor doua principate, sabia de parada daruita domnitorului Alexandru Ioan Cuza de principele Serbiei, Mihail Obrenovic, aflata in patrimoniul Muzeului National Cotroceni, si sabia de investitura oferita lui Cuza de sultanul Abdul Medjid, in anul 1860, cu prilejul vizitei la Constantinopol, din patrimoniul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.

La Muzeul National Cotroceni copiii cu varste de pana la 14 ani beneficiaza de intrare gratuita

La Casa Artelor "Dinu Lipatti", publicul este asteptat joi, de la ora 19:00, la evenimentul "Unirea Principatelor Romane", care va debuta cu vizionarea expozitiei in aer liber "Unirea Principatelor Romane - 24 ianuarie 1859", istorie in imagini si text a procesului unirii, bazat pe puternica apropiere culturala si economica intre Moldova si Tara Romaneasca.

De la aceeasi ora, in Salonul de muzica al Casei Artelor "Dinu Lipatti", actorul Emil Boroghina va sustine recitalul "Treptele Unirii", o coproductie a Teatrului Nottara si Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, un spectacol de poezie dedicat desavarsirii unitatii noastre nationale.

Seara, de la ora 20:30, tot in Salonul de muzica al Casei Lipatti, va avea loc recitalul extraordinar de muzica corala romaneasca sustinut de Corul Regal, dirijat de Andrei Stanculescu, programul reunind creatii muzicale romanesti, piese corale semnate de Tudor Jarda, Gelu Stratulat, Constantin Romascanu, Paul Constantinescu, Vasile Spatarelu, Tudor de Flondor, Ioan Dobrinescu, Alexandru Pascanu si Gheorghe Danga.

Arcul de Triumf din Bucuresti va fi deschis publicului spre vizitare joi, intre orele 10:00 si 18:00

Primaria Municipiului Bucuresti prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic isi propune sa marcheze Mica Unire prin amenajarea in interiorul emblematicului monument a unei expozitii consacrate celebrarii evenimentului istoric ce a avut loc pe 24 Ianuarie 1859, a anuntat AMPT.

Expozitia contine o serie de tablouri care prezinta portrete ale legendarelor personalitati ale istoriei noastre (Decebal, Mircea cel Batran, Stefan cel Mare, Vlad Tepes, Carol I, Ferdinand, Mihai I) iar aticul monumentului Arcul de Triumf gazduieste plansele unei veritabile "lectii de istorie" in text si imagini, ce descriu Unirea de la 24 ianuarie pe intelesul tuturor.

Romfilatelia a introdus in circulatie, de miercuri, o emisiune de marci postale dedicata Unirii Principatelor Romane. Aceasta este disponibila in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Ea este completata de un plic prima zi, iar ca forma de machetare a fost folosita o colita dantelata.

Joi, 24 ianuarie, se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, moment infaptuit la Bucuresti de Adunarea Electiva a Munteniei, care l-a ales ca domnitor al Tarii Romanesti pe Alexandru Ioan Cuza.