Potrivit mamei sale, Ioana, in varsta de 24 de ani, a murit in data de 13 ianuarie, dar familia a fost instiintata abia miercuri 23 ianuarie, scrie Adevarul.

Ioana Condea a plecat in Germania in anul 2014, ademenita de o prietena care se prostitua acolo. Initial, mama fetei a crezut ca fiica ei lucreaza la o casa de batrani, dar a simtit ca se intampla ceva rau dupa ce tanara nu mai raspundea la telefon atat de des. Gratiela Condea a anuntat politia din Campina, insa autoritatile de la noi nu au putut face mare lucru, din lipsa de probe.

Ioana Condea a fost gasita in stare de inconstienta intr-o camera de motel dintr-un oras din Germania, in urma cu patru ani. Ranita la cap si cu arsuri pe corp, inclusiv in zona intima, fata a fost internata intr-un spital din Germania, in coma. Initial, s-a crezut ca ea fusese batuta de un client, insa s-a aflat ulterior ca agresorul a fost Robert Tanase, sotul prietenei care o ademenise pe Ioana in Germania. Acesta din urma a fost condamnat la 8 ani de inchisoare si isi ispaseste pedeapsa in Germania.

Ioana Condea, mama unui baietel aflat in grija bunicii materne, in Poiana Campina, nu si-a mai revenit niciodata dupa bataia primita de la proxenet. Ea nu-si mai putea folosi nici mainile, nici picioarele si nu mai putea vorbi, dar era constienta, comunica cu privirea cu mama sa si a plans atunci cand si-a vazut copilul in poza, informeaza Adevarul.