"In zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura vor fi precipitatii abundente, astfel incat in intervalul mentionat se vor acumula cantitati in general de 25…50 l/mp. Acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare mai ales la altitudini de peste 1500 m, unde si vantul va avea intensificari cu rafale de 60…80 km/h, viscolind si troienind zapada.

La altitudini mai joase, precipitatiile vor fi in special sub forma de ploaie si lapovita, favorizand topirea stratului de zapada.

Ninsori in Moldova

Invor fi perioade in care va ninge, local insemnat cantitativ si se va depune strat nou de zapada consistent.

In judetele Vaslui si Vrancea vor fi precipitatii mixte ce vor favoriza formarea poleiului.

Local si temporar vantul va avea intensificari cu viteze in general de 40...55 km/h si peste 70 km/h la munte, viscolind si spulberand zapada.

Ploi, vant si polei in Oltenia si Muntenia

Temporar vor fi precipitatii mai ales sub forma de ploaie in regiunile sudice si sud-estice, unde se vor acumula cantitati de apa cuprinse in general intre 10 si 25 l/mp.

In nordul si vestul Olteniei, precum si in nordul Munteniei acestea vor fi de 25…50 l/mp, determinand topirea stratului de zapada, in special in zona deluroasa a Olteniei.

In centrul si nord-estul Munteniei si in sud-estul Moldovei vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 50...70 km/h si se va semnala polei.

In restul teritoriului, trecator si pe arii restranse, se va depune polei si se vor semnala intensificari ale vantului. Precipitatii, local insemnate cantitativ in jumatatea de sud a tarii, vor fi si in zilele de la sfarsitul saptamanii", se arata in atentionare.