In Codul deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare se arata ca "functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare le este interzis sa stabileasca relatii de afaceri ori de alta natura cu persoanele private de libertate, cu persoane din lumea interlopa sau cunoscute a fi implicate in activitati ilegale".

Casatoria ar fi avut loc saptamana trecuta la Penitenciarul Jilava, locul in care a fost mutat detinutul Bogdan Dumitrache.

"Nu este nimic neobisnuit. Orice detinut are dreptul la casatorie. Face o cerere in acest sens si, dupa ce se analizeaza, detinutul se poate casatori fie in interiorul penitenciarului, fie in localitatea de care apartine penitenciarul, in cazul nostru in Jilava. Casatoria la care faceti referire a avut loc in penitenciar, iar femeia care s-a casatorit cu detinutul de la noi nu este angajata la Jilava, ci la Rahova", a spus purtatorul de cuvant al Penitenciarului Jilava pentru Mediafax, potrivit stirileprotv.ro.

Interlopul cunoscut drept "Crocodilu" a fost condamnat la 7 ani si jumatate in dosarul "Clanurilor", fiind extradat din America de Sud in Romania. Bogdan Dumitrache si psihologul s-ar fi cunoscut in timpul consilierii lui si dupa discutiile purtate, s-a infiripat o relatie, noteaza romaniatv.net.