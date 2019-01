Calatorul care a postat filmarea se afla intr-un autobuz Otokar, pe linia 137. Incidentul, in care o femeie a depus eforturi pentru a deschide una dintre usile de acces, s-ar fi petrecut in zona Razoare-Cotroceni, noteaza adevarul.ro.

"Prizonieri intr-unul dintre noile autobuze bucurestene, pe linia 137, astazi 22 ianuarie in jurul orei 12!!! Primele semne au aparut la semafor in zona Podului Eroilor, total intamplator odata cu urcarea unei echipe de controlori, cand s-a oprit motorul. Dupa 3-4 minute de incercari reporneste, dar franele raman blocate inca vreo 2 minute. Totul revine la normal dar nu pentru mult timp. In zona Razoare - Cotroceni isi da obstescul sfarsit - fara motor, fara curent, fara presiune hidraulica, fara sistemul de deschidere de urgenta a usilor!", a mentionat Cristi Rosu, autorul postarii pe Facebook.