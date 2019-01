Barbatul a disparut de la casa sa din Mihaiesti, unde se mutase recent. Sotia sa l-a cautat insistent la telefon si vazand ca nu raspunde, ea a mers la apartamentul lor din Campulung, locul unde barbatul s-a spanzurat.

Cei doi soti au lucrat in Germania, insa au luat decizia de a se intoarce in tara pentru ca urmau sa devina parinti si au dorit ca micutul sa se nasca aici. Ei s-au mutat recent in casa pe care si-au constrit-o la Mihaiesti.

Se pare ca sotul femeii nu a lasat niciun bilet prin care sa-si explice gestul, scrie Antena3.ro.