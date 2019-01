Remarcandu-se ca una dintre cele mai vocale rude ale victimelor din Colectiv, Jean Chelba s-a prezentat constanta la protestele antiguvernamentale.

Asociatia Colectiv GTG 3010 a anuntat dececesul pe pagina de Facebook.

Barbatului i s-ar fi facut rai acasa si chiar daca i s-a acordat primul ajutor, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Jean Chelba avea 68 de ani.



Alexandru Chelba, fiul lui Jean Chelba, victima a incendiului din Colectiv



"Toata lumea ma intreaba: ce vreti, ma, voi de la acest proces si eu spun asa: Sa se schimbe ceva in tara asta. Nu s-a schimbat nimic in trei ani de zile. (...) Eu spun ca in saptamana cat a mai trait Alexandru care, conform dosarului de autopsie avea 25-27 la suta arsuri, am declarat-o saptamana minciunii. Pentru alti parinti a durat mai mult. (...) Consider responsabili directi conducatorii de la acele momente de la Colectiv, incepand cu primul ministru si terminand cu ultimul sef de sectie care n-au fost in stare profesional sa acorde un ajutor specializat acestor bolnavi, ordinele haotice care s-au dat la interventie care a fost zero", a spus la un moment dat Jean Chelba, in cadrul unui reportaj Digi24.