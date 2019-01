"Am decis sa dau in judecata RADET pentru ca refuza sa comunice informatii publice, din dorinta de a ascunde situatia dezastruoasa in care se afla regia, in urma lipsei de implicare si nepriceperii actualei administratii locale.

Am solicitat RADET, in baza Legii privind liberul acces la informatiile de interes public, situatia avariilor la reteaua de termoficare, de la 1 noiembrie si pana in prezent, precum si numarul sesizarilor primite de la cetateni in aceeasi perioada.

Dupa aproape doua saptamani, RADET mi-a trimis Comunicatul de presa al Primariei Generale, intins pe sase pagini, in care Gabriela Firea se lamenteaza, arunca vina pe primarii dinaintea ei pentru situatia in care se afla RADET si desigur vine cu noi promisiuni pentru viitor.



Nimic concret pentru prezent, nicio masura pentru ca bucurestenii sa nu mai inghete cu miile in aceasta iarna in casele lor, in conditiile in care isi platesc la zi facturile catre RADET.

Raspunsul RADET nu are nicio legatura cu solicitarea mea, este o bataie de joc la adresa bucurestenilor care imi trimit mesaje constant privind problemele pe care le au cu apa calda si caldura, precum si modul in care ii trateaza angajatii regiei atunci cand le semnaleaza situatiile din teren.

Bucurestenii nu asteapta de la RADET elogii la adresa Gabrielei Firea, asa cum sunt in cuprinsul comunicatului de presa, asteapta respect si solutii la problemele lor.

Voi merge mai departe, in instanta, pentru a obtine raspunsuri la solicitarea mea si ii incurajez in continuare pe bucuresteni sa imi trimita mesaje cu avariile si cu livrarile de apa calda si caldura sub parametrii normali pentru a realiza impreuna #HartaFriguluiRADET", a scris Nicusor Dan pe Facebook.