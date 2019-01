UPDATE 11:13 - Un barbat in varsta de 62 ani, din Oradea, nevaccinat, a murit in aceasta noapte, la Spitalul Municipal "Gavril Curteanu" din Oradea.

Conform Institutului National de Sanatate Publica, este vorba despre o femeie in varsta de 75 de ani, din judetul Caras-Severin, confirmata cu virus gripal tip A. Femeia avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal, scrie Antena3.ro.

Ministrul Sanatatii a declarat marti ca aproximativ 10.000 de fiole de vaccin antigripal vor fi redistribuite in tara la sfarsitul acestei saptamani.

"Saptamana trecuta, de la Directiile de Sanatate Publica ne-au venit solicitari pentru a suplimenta aceste doze (de vaccin antigripal - n.r.). In acest moment, la Ministerul Sanatatii se analizeaza aceasta situatie si pot sa va spun ca vom redistribui in teritoriu cantitati suplimentare - aproximativ 10.000 de fiole saptamana aceasta spre final", a afirmat Sorina Pintea, la Bruxelles, dupa audierea in Comisia de Sanatate a Parlamentului European.