Premierul a declarat ca nu va discuta cu jurnalisii de la ziarul invocat si e de parere ca ceea ce au facut nu poate fi numit jurnalism.

"Ii voi da in judecata. Daca as trece cu vederea, poate vor trece si altii prin ce trec eu acum. Nu poti sa faci asa ceva unor oameni ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Cand vii cu asemenea lucruri, nu mai e jurnalism. Au fost la mama biologica, puteau sa vada ca acel copil a avut certificat. Eu nu am sa vorbesc cu acesti oameni. Au facut foarte mult rau, nu doar mie, ci si altor familii care au adoptat copii", a spus Viorica Dancila la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro.