Dupa ce Diana Pivniceru a parasit competitia, in urma unei accidentari, un alt concurent s-a confruntat cu probleme medicale, de aceasta data in echipa Razboinicilor.

"A venit verdictul medicilor, dupa o analiza amanuntita si pentru a nu exista niciun risc, un baiat tare fain, un baiat minunat va trebui sa isi imbratiseze colegii si sa se intoarca in Romania. E vorba de Iulian Angelescu, imi pare rau, sincer, imi pare tare rau", a declarat Cosmin Cernat, citat de dcnews.ro.

"Sunt foarte emotionat in momentul de fata, dar nu vreau sa creez o tragedie din treaba asta. Sunt o persoana foarte pozitiva si cred ca acest lucru s-a intamplat cu un scop, eu asa vad lucrurile. Ceva mai bun ma asteapta acasa, poate, nu stiu, riscam sa ma accidentez mai rau de atat. Si am o cariera in fata, vreau sa performez in ceea ce fac eu, in dans si coregrafie. O sa ii sustin pe colegii mei foarte mult! Le doresc si Faimosilor mult, mult succes!", a mentionat Iulian Angelescu, inainte de a parasi competitia.

Exatlon 3: Razboinicii au castigat primul meci de protectie

Dupa plecarea lui Iulian Angelescu, Razboinicii s-au aratat foarte motivati sa castige meciul de protectie, pentru ca niciun coleg sa nu mai paraseasca momentan competitia.

Primele trei puncte au fost castigate de Razboinici. Au fost si rasturnari de situatie cand Faimosii au dat semne de revenire, fiind doar cate doua puncte diferenta, la scorurile 5-3 si 7-5. Ultimele trei puncte au fost aduse de Mihai Berar, care l-a invins pe Ciprian Maris, Irina Apostolea, care a invins-o pe Ami si de Gabriel Nedelcu, care a castigat punctul final in fata lui Ion Surdu.

Scorul final a fost 10-5, iar victoria i-a fost dedicata lui Iulian Angelescu.



Ami paraseste Exatlon 3, dupa ce a pierdut in fata Catalinei Seicaru

In urma meciului de eliminare pierdut, o fata de la Faimosi trebuia sa plece acasa. Concurenta cu cele mai mici procentaje care a intrat automat la duel a fost Catalina Seicaru.

Cea de-a doua fata a trebuit sa fie propusa de "player of the week" ("jucatorul saptamanii"), care dupa timpul petrecut pana acum in concurs a fost Ion Surdu. Totusi, sarcina acestuia a fost mai usoara, dupa ce Ami s-a autopropus la duel.

Chiar daca Ami a castigat primul punct, duelul nu a fost deloc unul usor pentru cantareata, avand in vedere ca ea a acuzat dureri la picior. Pana la urma a pierdut, insa nu s-a dat batuta si a luptat pana la capat.

"Ma simt putin vinovata ca trebuie sa plece Ami. Practic eu am scos-o din concurs pentru ca am iesit castigatoare. Trebuie sa ne supunem regulilor concursului", a declarat Catalina Seicaru cu lacrimi in ochi felicitand-o pe Ami pentru efortul depus in ciuda accidentarii si durerilor.

"E greu sa-ti gasesti cuvintele. O sa mai spun pentru ultima data 'hai faimosii'. Sper ca nu am dezamagit pe nimeni, eu nu sunt dezamagita de mine pentru ca am facut tot ce mi-a stat in putinta. Plec cu niste trairi si sentimente pe care nu le-am mai avut niciodata. (...) Este putin prea devreme sa diger ce s-a intamplat", a spus Ami inainte de a-si imbratisa colegii.

Exatlon 3: Giani Kirita si Vladimir Draghia vin in calitate de antrenori

Vor fi antrenori si in cel de-al treilea sezon, numai ca in locul lui Ionut Sugacevschi va veni actorul Vladimir Draghia, castigatorul primului sezon.

"Sunt magulit de noua postura pe care o am in acest sezon. Voi incerca sa ajut echipa sa aiba o experienta cat mai placuta acolo. Indrumarile nu vor fi legate doar de trasee. Le voi impartasi din experienta mea din primul sezon, voi face tot posibilul ca fiecare membru al echipei mele sa se poata intoarce acasa castigator", a spus Vladimir Draghia, citat de libertatea.ro.

De asemenea, fostul concurent a tinut sa mentioneze ca nu il vede pe Giani Kirita ca pe un rival.

"Asa cum am facut si in primul sezon, ma voi concentra la ceea ce voi face eu, nu la capra vecinului. Nu il vad pe Giani ca pe un rival. Nu am rivali acolo, am obiective. Iar pentru indeplinirea obiectivelor nu consider ca trebuie sa imi elimin rivalii, ci ca trebuie sa fiu eu mai bun, trebuie sa ii ajut pe cei din echipa mea sa fie mai buni decat ei insisi, zi de zi. Cam asa cred ca se castiga sanatos un concurs", a adaugat el.

"Cu siguranta, experienta dobandita in cel de-al doilea sezon ma va ajuta acum. Am avut de lucru, am nimerit atunci intr-o perioada dificila a echipei. Ce pot sa spun este ca sunt un profesionist si ma voi dedica total, si acum, echipei mele. Referitor la Vladimir, e interesant ce se intampla. Noi eram dusmani inainte de primul sezon , in timpul show-ului am devenit prieteni, iar acum ne intoarcem in Republica Dominicana pe pozitii rivale. Iar eu nu am prieten in teren", a mentionat si Giani Kirita, la randul sau.

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Faimosi

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Razboinici

1. Mario Fresh (19 ani) - cantaret si pasionat de fitness.2. Andreea Arsine (30 de ani) - practica atletismul de la 8 ani si are in spate 11 ani de performante, a castigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana nationala , internationala si balcanica la atletism, a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km mars).3. Ami (29 de ani) - cantareata, pasionata de fitness si adepta unui stil de viata echilibrat, sanatos.4. Costin Gheorghe (29 de ani) - fotbalist, face parte din echipa de fotbal Academica Clinceni. De-a lungul timpului, el a avoluat in cadrul mai multor cluburi, dintre care: Sportul Studentesc, Gaz Metan Medias, Rapid Bucuresti. Este fratele cantaretei Elena Gheorghe.5. Catalina Seicaru (25 de ani) - instructor de fitness si aerobic, dar si model.6. Andrei Nicusor Botoaca (24 de ani) - campion national, european si mondial la motociclism, iar in 2014, 2015 si 2018 a primit titlul de Sportivul Anului la Enduro.7. Andreea Mihaela Zaragiu (32 de ani) - multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo, instructor de fitness si aerobic.8. Ciprian Maris (27 de ani) - multiplu campion mondial la Kempo, campion RXF, la categoria 66 de kilograme.9. Diana Pivniceru (27 de ani) - atleta, vicecampioana nationala la proba de 800 de m, instructor de fitness, pasionata si de ski, patinaj si tenis.10. Ion Surdu (23 de ani) - campion national si european la MMA, pasionat de crossfit, volei, baschet, handbal si fotbal.1. Ovidiu Jimborean (30 de ani) - luptator de MMA, care a obtinut de-a lungul timpului numeroase titluri de campion.2. Gabriel Nedelcu (21 de ani) - practica dansul sportiv, este fratele lui Alex Nedelcu, fost concurent in primul sezon Exatlon.3. Irina Postolea (40 de ani) - antrenoare de judo.4. Iulian Angelescu (24 de ani) - coregraf si dansator, pasionat de fotbal, tenis si inot.5. Nicoleta Lunca (23 de ani) - instructor sportiv, are la activ 9 ani de handbal de performanta.6. Ana Maria Cazan (22 de ani) - atleta desavarsita, detine mai multe titluri nationale si internationale.7. Mihai Berar (29 de ani) - a practicat sporturi precum karate, volei, box, judo.8. Alexandru Stoica (27 de ani) - instructor de fitness.9. Ana Popescu (19 ani) - practica karate si e detinatoarea unor importante titluri nationale, europene si mondiale.10. Ana Maria Stamen (19 ani) - practica dansul contemporan si modern.